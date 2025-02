Scene şocante pe o plajă din Caraibe! O turistă și-a pierdut ambele mâini după ce a fost atacată de un rechin (FOTO)

Un incident tragic a avut loc pe plaja Thompson’s Cove din Insulele Turks și Caicos, în Caraibe. O turistă canadiană în vârstă de 55 de ani a fost atacată de un rechin în timp ce încerca să-l fotografieze.

În urma atacului, femeia și-a pierdut ambele mâini și a suferit răni la coapsă, notează .

Soțul ei a asistat la incident și a încercat să alunge rechinul. Victima a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul.

„S-a stabilit că turista a încercat să interacționeze cu animalul din zona de apă mica, în încercarea de a face fotografii” a declarat guvernul Insulelor Turks și Caicos într-un comunicat.

Woman ‘loses both hands’ in shark attack after she tried to take a photo of it

