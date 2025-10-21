B1 Inregistrari!
Externe » Schimbări la Casa Albă! Trump demolează o parte din clădire pentru a-și construi sala de bal

Schimbări la Casa Albă! Trump demolează o parte din clădire pentru a-și construi sala de bal

Selen Osmanoglu
21 oct. 2025, 07:24
Schimbări la Casa Albă! Trump demolează o parte din clădire pentru a-și construi sala de bal
Casa Albă
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Mesajul lui Trump
  3. Finanțare privată

O parte din Casa Albă a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui Donald Trump, a anunțat americanul pe Truth Social.

Ce s-a întâmplat

Sala urmează să aibă o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și să găzduiască până la 1.000 de persoane. Costurile acesteia sunt estimate la aproximativ 250 de milioane de dolari, conform Agerpres.

Ea va fi folosită pentru dineuri grandioase în onoarea șefilor de stat străini și alte evenimente de amploare.

Mai mult, președintele a menționat că va fi construită pe locul actualei aripi de est (East Wing), unde se află în mod tradițional birourile Primei Doamne.

Mesajul lui Trump

Liderul american a anunțat cu entuziasm noul proiect, pe rețelele de socializare.

„Sunt încântat să anunț că s-a deschis terenul Casei Albe pentru a construi noua, mare și frumoasă sală de bal a Casei Albe. Complet separată de Casa Albă, aripa de est este complet modernizată ca parte a acestui proces și va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată!”, a mărturisit președintele american, Donald Trump, pe pagina sa de Truth Social.

Acesta mai precizează că proiectul este finanțat privat „de mulți patrioți generoși, mari companii americane”. El vede această sală de bal un proiect de viitor.

Finanțare privată

„De mai bine de 150 de ani, fiecare președinte a visat să aibă o sală de bal la Casa Albă pentru a găzdui oamenii pentru petreceri grandioase, vizite de stat etc. Sunt onorat să fiu primul președinte care pune în sfârșit în funcțiune acest proiect atât de necesar – cu costuri zero pentru contribuabilul american!”, a mai scris Donald Trump.

„Sala de bal a Casei Albe este finanțată privat de mulți patrioți generoși, mari companii americane și, cu toată stima. Această sală de bal va fi folosită cu bucurie pentru generațiile viitoare!”, a încheiat el.

