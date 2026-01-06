B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Se schimbă regulile! Turiștii care merg în vacanță în Bali, verificați la sânge. Ce măsuri se iau și ce au transmis autoritățile

Se schimbă regulile! Turiștii care merg în vacanță în Bali, verificați la sânge. Ce măsuri se iau și ce au transmis autoritățile

Ana Maria
06 ian. 2026, 09:27
Se schimbă regulile! Turiștii care merg în vacanță în Bali, verificați la sânge. Ce măsuri se iau și ce au transmis autoritățile
Sursa foto: Freepik . @tawatchai07
Cuprins
  1. Se schimbă regulile în Bali. De ce vor autoritățile să ceară extrase bancare și bilet de întoarcere
  2. Se schimbă regulile în Bali. Ce presupune noua „reglementare a turismului de calitate”
  3. Cine a inițiat măsurile și când ar putea intra în vigoare
  4. De ce este Bali pe lista destinațiilor de evitat
  5. Câți turiști a avut Bali în ultimii ani

Se schimbă regulile în Bali. Autoritățile iau în calcul introducerea unor reguli mult mai stricte pentru turiști, într-o încercare de a combate efectele turismului de masă, care a transformat insula dintr-un „paradis tropical” într-o destinație sufocată de aglomerație și poluare.

Potrivit express.co.uk, vizitatorii străini ar putea fi obligați să prezinte extrase bancare pe ultimele trei luni, dar și un bilet de întoarcere confirmat, înainte de a primi permisiunea de a călători.

Se schimbă regulile în Bali. De ce vor autoritățile să ceară extrase bancare și bilet de întoarcere

Noile reguli urmăresc să se asigure că turiștii au resurse financiare suficiente și intenția clară de a părăsi insula la finalul sejurului. Autoritățile vor astfel să prevină situațiile în care vizitatorii depășesc perioada de ședere sau rămân fără bani, devenind o problemă pentru comunitatea locală.

Până acum, accesul în Bali era relativ simplu. Trebuia să prezinți doar pașaportul valabil și plata taxei turistice. Noile măsuri ar schimba radical această abordare.

Se schimbă regulile în Bali. Ce presupune noua „reglementare a turismului de calitate”

Propunerea poartă numele de „Reglementare regională privind implementarea turismului de calitate” și are ca scop restructurarea completă a modului în care este gestionat turismul pe insulă.

Conform publicației Travel and Tour World, planurile turiștilor pe durata șederii ar urma să fie verificate atent, iar durata sejurului va deveni un criteriu esențial în aprobarea călătoriei.

Cine a inițiat măsurile și când ar putea intra în vigoare

Propunerea a fost redactată de guvernatorul Wayan Koster și transmisă ministrului indonezian al turismului, Widiyanti Putri Wardhana. Documentul urmează să fie analizat de Camera Reprezentanților Regională din Bali, iar dacă va primi undă verde, ar putea fi implementat în maximum un an.

În ultimii ani, Bali a devenit un exemplu negativ al efectelor turismului necontrolat. Vara trecută, mai mulți experți în turism au avertizat că insula și-a pierdut identitatea.

Un colaborator al platformei TropEcoTravel a declarat că turismul de masă „a distrus adevărata esență și sufletul Baliului”. „Nu știu cum era Bali înainte de invazia turiștilor”, a adăugat acesta, evocând imaginea unui paradis tropical neatins.

De ce este Bali pe lista destinațiilor de evitat

În 2024, Fodor’s a inclus Bali pe lista destinațiilor de top de evitat, avertizând că multe obiective turistice „se prăbușesc sub propria faimă”.

„Unele locuri turistice râvnite se prăbușesc”, avertizează analiștii, subliniind că popularitatea excesivă afectează atât mediul, cât și experiența turiștilor.

Câți turiști a avut Bali în ultimii ani

Datele oficiale arată că Bali a primit 16,4 milioane de turiști în 2024, o creștere de 7,9% față de 2023. Insula atrage anual vizitatori din Australia, India, China și din multe alte țări, presiunea asupra infrastructurii devenind tot mai greu de gestionat.

