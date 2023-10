Un nou atac al Hamas: Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, în buncăr, după ce sirenele au început să sune din nou, la Tel Aviv (VIDEO)

Sirenele au început să sune, din nou, în Tel Aviv. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au mers de urgență în buncăr din cauza unor atacuri ale grupării Hamas, unde au stat timp de cinci minute, potrivit purtătorului de cuvânt Matt Miller, informează .

Oficialii s-au mutat de atunci și continuă discuțiile într-un centru de comandă, a spus Miller.

De altfel, și o reuniune a Parlamentului a fost întreruptă și evacuați toți aleșii în acele momente.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet

