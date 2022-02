Secretarul general al NATO a discutat cu Viktor Orban înainte de întâlnirea dintre premierul Ungariei și Vladimir Putin. Jens Stoltenberg, mesaj ferm: Rusia să dezescaldeze situația și să aleagă calea pașnică

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat cu Viktor Orban înainte de vizita pe care o efectuează premierul Ungariei la Moscova, acolo unde are programată o întrevedere cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Oficialul nord-atlantic a subliniat că Ungaria rămâne un aliat „de nădejde” și a lansat un nou apel la dezescaladare către partea rusă.

„O discuție bună cu prim-ministrul Viktor Orban al Aliatului nostru de nădejde Ungaria. În vremuri de pace și de criză, suntem uniți în NATO. Facem apel la Rusia să dezescaladeze și să aleagă o cale pașnică. În timp ce rămânem pregătiți să descurajăm Rusia și să apărăm toți Aliații, continuăm să depunem eforturi pentru dialog”, a scris secretarul general la NATO, marți, pe Twitter, după discuția cu Viktor Orban.

Good call with PM Viktor Orbán of our staunch Ally #Hungary. In times of peace & crisis, we are united in #NATO. We call on #Russia to de-escalate & choose a peaceful path. While we remain prepared to deter Russia & defend all Allies, we continue to strive for dialogue.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 31, 2022