Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola: „Nu ar trebui să se mai piardă timp. Locul României este în Schengen”

„Locul României este în Schengen” și „nu ar trebui să se mai piardă timp”, a afirmat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, după ce s-a întâlnit cu premierul Nicolae Ciucă la Bruxelles.

No more time should be lost. Romania’s place is in .

With Romanian Prime Minister , pledged support for immediate accession.

Thanked Romania for continuously supporting Moldova with its energy needs.

— Roberta Metsola (@EP_President)