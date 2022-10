Șeful Pentagonului nu consideră iminentă o invazie a Chinei în Taiwan. Lloyd Austin: Bejingul vrea să stabilească un nou normal

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, nu consideră iminentă o eventuală invazie a Chinei în Taiwan, însă s-a arătat de părere că Beijingul încearcă să stabilească un „nou normal” prin activitățile militare pe care le efecutează în jurul insulei, transmite .

Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, nu consideră iminentă o invazie a Chinei în Taiwan

la începutul lunii august de președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a stârnit furia Chinei, care a răspuns cu exerciții militare. Activitățile militare au continuat, însă la o scară mult mai redusă.

„Nu văd o invazie iminentă”, a spus Lloyd Austin într-un interviu difuzat duminică de CNN.

„Ceea ce vedem este China făcând mișcări pentru a stabili ceea ce noi am numi un nou normal. Activitate sporită – am văzut o serie de traversări ale liniei centrale din Strâmtoarea Taiwan (făcute) de către aeronavele lor. Acest număr a crescut în timp. Am văzut mai multă activitate cu vasele lor de suprafață în și în jurul apelor Taiwanului”, a adăugat șeful Pentagonului.

SUA și aliații săi au răspuns la exercițiile chineze continuând să navigheze prin regiune. O navă de război a forțelor navale americane și o fregată canadiană au efectuat un tranzit de rutină prin Strâmtoarea Taiwan pe 20 septembrie.

SUA va continua să colaboreze cu aliații și partenerii săi „pentru a se asigura că menținem un Indo-Pacific deschis și liber.

Îngusta Strâmtoare Taiwan a fost o sursă frecventă de tensiuni militare începând cu anul 1949, când guvernul Republicii Chineze s-a refugiat pe insulă după ce a pierdut războiul civil împotriva comuniștilor, care au creat Republica Populară Chineză.

SUA lucrează la redeschiderea canalelor de comunicare militară cu China, canale critice pentru ambele țări, a mai spus Lloyd Austin, care a precizat că a discutat la telefon și în persoană cu omologul său chinez, Wei Fenghe, și că acesta a recunoscut la rândul său că este importantă redeschiderea liniilor de comunicare.

„Vom face tot ce putem pentru a continua să semnalăm că dorim acele canale deschise”, a punctat șeful Pentagonului.