FOTO / VIDEO. Nancy Pelosi a sfidat amenințările Chinei și a ajuns în Taiwan. E prima vizită efectuată pe insulă de un președinte al Camerei Reprezentanților din SUA după 1997. Prima declarație după sosire

Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a aterizat marți în Taiwan, la ora locală 22:40. Vizita, care nu fusese anunțată oficial când a fost prezentat programul turneului început luni în Asia-Pacific, va înfuria China și va înrăutăți relațiile deja deteriorate dintre cele mai mari puteri globale, transmite .

Nancy Pelosi, al treilea om în linia de succesiune la președinția SUA, a făcut o primă declarație după sosire, pe pagina sa de Twitter: „Vizita delegației noastre în Taiwan onorează angajamentul de neclintit al Americii de a susține Democrația vibrantă a Taiwanului. Discuția noastră cu conducerea Taiwanului reafirmă susținerea noastră pentru partenerul nostru și promovează interesele noastre comune, inclusiv promovarea unei regiuni Indo-Pacifice libere și deschise”.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

