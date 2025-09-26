Două persoane au fost arestate vineri de autoritățile din Serbia, acuzate că au oferit sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliția înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova.

Cum organizau cei doi suspecți sesiuni de instruire

Cele două persoane arestate sunt acuzate că au organizat și finanțat sesiuni de instruire în apropierea orașului Loznica din vestul Serbiei, conform poliției, potrivit .

În timpul perchezițiilor efectuate în apartamentele suspecților, poliția a confiscat laptopuri, telefoane și un dispozitiv de detectare a frecvențelor radio. Un suspect deținea un pistol.

Protestatarii au fost instruiți între 16 iulie și 12 septembrie. La aceste sesiuni de instruire au participat 150 până la 170 de moldoveni și români, a anunțat poliția într-un comunicat.

Acțiunea autorităților din Serbia are loc în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat Rusia că plătește sute de oameni pentru a destabiliza Republica Moldova înaintea alegerilor.

Luni, autoritățile moldovene au raportat arestarea a 74 de persoane implicate într-un program de instruire a protestatarilor moldoveni în Serbia.

“Peste 100 de moldoveni au fost instruiți în Serbia de instructori ruși în tactici violente împotriva poliției și în utilizarea armelor de foc”, a scris luni, pe X, consilierul prezidențial pentru securitate națională din R. Moldova, Stanislav Secrieru.

Serbia, candidată la aderarea la UE, menține legături strânse cu Kremlinul și a refuzat să impună sancțiuni Rusiei după invazia din Ucraina.

Acțiune în forță a autorităților din Republica Moldova

Dezinformarea online care vizează discreditarea guvernului pro-european al Republicii Moldova se intensifică înaintea alegerilor parlamentare critice din 28 septembrie.

Autoritățile din Republica Moldova au efectuat 250 de raiduri și au reținut zeci de persoane luni, în cadrul unei anchete privind un presupus plan susținut de Rusia de a incita la „revolte în masă” și de a destabiliza țara în perioada premergătoare alegerilor parlamentare critice.

Raidurile au vizat peste 100 de persoane și au avut loc în mai multe localități din țară, a declarat poliția.

Șaptezeci și patru de persoane au fost reținute pentru până la 72 de ore, a declarat Victor Furtuna, procurorul-șef din Republica Moldova din cadrul Oficiului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazurilor Speciale, potrivit .

Poliția din Republica Moldova a declarat că complotul tulburărilor a fost „coordonat din Federația Rusă, prin intermediul unor elemente criminale”.