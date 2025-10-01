Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost în mod clar frauduloase – manipulate de autorități, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, jurnaliștilor în marja celei de-a 22-a sesiuni anuale a Clubului Internațional de Discuții Valdai.

De asemenea, el a menționat că nu consideră problema potențialelor livrări de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina o afacere încheiată.

Ce a spus Serghei Lavrov despre alegerile parlamentare din Republica Moldova

Alegerile din Republica Moldova au fost frauduloase, cu manipularea flagrantă a votului. „Alegerile au fost frauduloase. Sunt chiar uimit că este posibil să manipulezi votul atât de deschis.”

Lavrov a mai spus că secțiile de votare strâmbe din străinătate au ajutat partidul președintelui republicii, Maia Sandu, să obțină necesar, potrivit .

„Chiar și cu aceste manipulări, opoziția patriotică a acumulat mai multe voturi în Moldova decât partidul Maiei Sandu. Și doar prin mobilizarea votului din străinătate în Europa, unde oamenii au fost practic duși la secțiile de votare, în timp ce în Rusia au fost deschise doar două – cu siguranță, acest lucru a ajutat la obținerea procentului sau a jumătății necesare.”

Despre aprovizionarea Kievului cu rachete Tomahawk

Potențialele livrări de rachete Tomahawk către Ucraina nu ar trebui considerate încă o afacere încheiată. „Nu cred că ne confruntăm cu o decizie finală.”

Chiar dacă Tomahawk-urile vor apărea în Ucraina, acest lucru nu îi va ajuta pe câmpul de luptă. „Kremlinul a declarat deja destul de clar că, chiar dacă Tomahawk-urile vor ajunge în Ucraina, acest lucru nu va schimba situația militară.”

Lavrov a subliniat că ar fi surprinzător dacă SUA ar încredința Ucrainei gestionarea misiunii Tomahawks: „Americanii nu trimit misiunile Tomahawks oricui. În Europa, dacă nu mă înșel – în Spania și Olanda, sunt cam precauți față de restul. Și dacă ei cred că Ucraina este o țară responsabilă care le va folosi în mod responsabil, aș fi surprins.”

Despre soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu

Rusia nu a văzut încă planul lui Trump privind Gaza și, în orice caz, poate emite o judecată corectă doar după ce toate părțile implicate și-au dat aportul:

„Nu am văzut acest plan, am auzit doar comentarii despre componentele sale. Dar, cu siguranță, opinia noastră se va forma doar după ce îi vom asculta pe toți vecinii Palestinei și ai Israelului și pe toate țările din regiune în general, Liga Statelor Arabe, Consiliul de Cooperare al Golfului și, mai ales, pe palestinieni.”

Rusia nu a fost invitată să se alăture forțelor internaționale de stabilizare din Fâșia Gaza pentru a soluționa conflictul din enclava palestiniană. „În ceea ce privește forțele internaționale pentruasigurarea securității – nu, nimeni nu ne-a invitat. Practic, am auzit despre acest plan chiar ieri.”