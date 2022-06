Serviciul canadian de securitate: Rusia caută modalități de eludare a sancțiunilor pentru a obține tehnica militară

Rusia caută în mod activ modalități de a evita sancțiunile pentru a achiziționa tehnica militară din Occident. Anunțul a fost făcut de serviciile de informații canadiene (CSIS) pe .

Complexul militar-industrial rus rămâne dependent de componente și tehnologii străine pentru a-și moderniza trupele, notează serviciul de informații canadian.

⚠️ Today, CSIS is warning Canadian businesses – in the following recently declassified assessment – that Russia will be looking actively for ways to circumvent new rounds of sanctions.

— CSIS Canada (@csiscanada)