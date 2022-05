Sidhu Moose Wala, un rapper cunoscut din India, a fost împușcat mortal cu 24 de gloanțe

Un cântăreț indian de rap în vârstă de 28 de ani a fost ucis duminică în cel mai mare stat din subcontinent, Punjab.

Cunoscut publicului drept Sidhu Moose Wala, rapperul indian Shubhdeep Singh Sidhu cu 24 de gloanțe în atacul armat desfășurat asupra mașinii sale, potrivit .

Mii de fanii s-au adunat în jurul locuinței sale pentru a-i aduce un ultim omagiu. Sidhu Moose Wala a fost împușcat de persoane neidentificate în timp ce călătorea cu mașina spre satul său natal, duminică seara.

Cântărețul indian a fost ucis cu nu mai puțin de 24 de gloanțe, au declarat oficialii din domeniul sănătății care au avut acces la raportul său de autopsie, potrivit sursei citate.

Imaginile video surprinse după atac arată . O investigație post-mortem, realizată de cinci medici legiști, a găsit urme de gloanțe în pieptul, picioarele și abdomenul lui Sidhu Moose Wala, au declarat surse oficiale pentru BBC Punjabi.

A huge crowd gathers outside the residence of in Mansa; his body has been brought here from Mansa Civil Hospital.

Premierul din statul indian, Bhagwant Mann, a ordonat o anchetă, condusă de un judecător de la înalta instanță, cu privire la incident.

Paza rapperului, asigurată de stat, fusese înjumătățită recent, iar niciunul dintre cei ai lui Moose nu se afla cu el la momentul atacului. El făcea parte dintre cei peste 400 de oameni a căror pază fusese redusă sau retrasă complet de autorități.

Ministrul șef din Punjab, Bhagwant Mann, a declarat că măsură a fost luată în parte din cauza unei tentative a guvernului de a reduce așa-zisa „cultură VIP”, care privilegiază politicienii în fața cetățenilor obișnuiți.

Oficialii din Punjab au promis că se va face dreptate în cazul artistului ucis. „Nimeni implicat nu va fi cruțat”, a scris Bhagwant Mann pe Twitter.

I am Shocked and Deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm.

