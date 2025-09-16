Bărbatul a cărui escrocherii au stat la baza celebrului documentar de pe Netflix, „Escrocul de pe Tinder”, a fost arestat în Georgia, potrivit oficialilor locali.

Ce prejudiciu au provocat escrocheriile sale

În vârstă de 34 de ani, israelianul Simon Leviev, a ajuns în atenția publică după ce Netflix a lansat în 2022 un documentar despre practicile sale, „The Tinder Swindler” (n.r. Escrocul de pe Tinder). Investigația din spatele peliculei a scos la iveală o serie de fraude romantice și infracțiuni financiare, care au dus la prejudicierea victimelor cu un total de 10 milioane de dolari (7,4 milioane de lire sterline).

Cum a acționat Simon Leviev

Simon Leviev, pe numele său real Shimon Yehuda Hayut, pretindea că este moștenitorul unui magnat al diamantelor. Câștiga încrederea victimelor sale, femei cunoscute prin intermediul aplicației Tinder, oferindu-le cadouri și escapade romantice.

Ulterior, Leviev le cerea femeilor cu care vorbea să îl ajute cu sume semnificative de bani, pe motiv că este urmărit de „dușmani”. După ce încasa banii, rupea orice contact cu victimele sale, iar sumele „împrumutate” de acestea nu mai erau niciodată rambursate.

Leviev a acționat între 2017 și 2019, când a fost găsit vinovat pentru patru capete de acuzare de fraudă. Atunci, a fost condamnat la 15 luni de închisoare, dar a fost eliberat după ce a executat cinci luni din pedeapsă.

Ce povestesc victimele lui Leviev

Cecilie Fjellhøy, una dintre victimele lui Leviev care și-a spus povestea și în documentarul , a declarat că i-a dat escrocului peste 270.000 de dolari pe parcursul relației lor.

Anul trecut, o altă femeie, Iren Tranov, a intentat un proces împotriva lui Leviev în Israel pentru 414.000 de șekeli (91.000 de lire sterline), spunând că dat acestuia, sub formă de împrumut, 144.000 de șekeli (31.000 de lire sterline). Bărbatul nu i-a returnat niciodată banii.

Într-o declarație oferită anterior pentru BBC, Leviev a negat ferm acuzațiile care îi erau aduse în documentarul produs și difuzat pe Netflix.

„Nu sunt escrocul de pe Tinder. Nu sunt un om fals. Oamenii nu mă cunosc, așa că nu pot judeca. Eram doar un tip singur care dorea să întâlnească fete pe Tinder. Sunt un adevărat gentleman”, a spus Shimon, în 2022, după apariția documentarului.

Ce alte acuzații i-au fost aduse de fostele partenerele lui

Au fost însă și victime care l-au acuzat și de abuz emoțional și fizic. Este cazul lui Kate Konlin, care într-o declarație dată în 2023, povestea cum, în timpul unei certe, Leviev ar fi împins-o. Pierzându-și echilibru Kate Konlin s-a lovit de o treaptă și s-a tăiat la picior de marginea dură a acesteia.

„Sângeram. Mă simțeam moartă. Voiam să mă sinucid”, a spus ea.

După ce a ajuns la spital, a depus o plângere împotriva lui Leviev la poliție.

Leviev a respins ulterior acuzațiile și a spus că nu a rănit niciodată fizic vreo femeie.

Unde a fost arestat

Potivit informațiilor oferite de Ministerul de Interne al Georgiei, israelianul Simon Leviev a fost reținut, la cererea Interpolului, pe aeroportul Batumi din sud-vestul țării. Autoritățile nu au furnizat imediat detalii despre motivul arestării lui Leviev.

Avocatul lui Leviev le-a spus reporterilor că bărbatul „călătorea liber prin lume”.

„Am vorbit cu el în această dimineață după ce a fost reținut, dar încă nu înțelegem motivul”, a mai spus avocatul după arestarea lui Leviev în Georgia, potrivit site-ului israelian Ynet, citat de .

Escrocul de pe Tinder a stat o perioadă și în România

Simon Leviev a fost descoperit chiar în Florești, județul Cluj. Pe perioada șederii lui în România, a cunoscut o femeie pe Tinder și a convins-o să-și vândă apartamentul, spunându-i că vor pleca împreună în Africa, pentru a începe o afacere. Planul lui era să cumpere un container cu scutece din Elveția și îl va vinde pe continentul african. După cinci zile de la vânzarea apartamentului, bărbatul a dispărut, lăsându-și victima, Angelova, fără niciun ban. Aceasta a mers la poliție și a reclamat paguba de 57.000 de euro.

a devenit documentarul cel mai vizionat de pe Netflix în 90 de țări, în 2022, atunci când a fost lansat.