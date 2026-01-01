România a pășit în 2026 sub semnul unor transformări fiscale majore, care vor influența atât consumatorii, cât și companiile. Aceste modificări sunt parte din al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Bolojan și nu reprezintă simple ajustări punctuale.

Ele includ creșteri de taxe și accize, dar și reguli noi care schimbă modul de funcționare al mediului de afaceri. Impactul este unul amplu și se va resimți în economie pe mai multe niveluri. Toate aceste măsuri urmăresc creșterea veniturilor bugetare și stabilizarea finanțelor publice.

Cât de mult vor crește taxele pe proprietăți și mașini în 2026

Unul dintre cele mai importante capitole ale Pachetului 2 este creșterea impozitelor pe proprietate. Aceasta vizează atât locuințele, cât și terenurile. De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe case a urcat considerabil, ca urmare a unei noi modalități de calcul prevăzute în Codul fiscal. Baza de impozitare a fost recalculată, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale taxelor. În unele cazuri, majorările pot ajunge chiar și la 80% față de anii trecuți, după includerea ajustării cu inflația din 2024.

În plus, în unele localități se introduc suprataxe pentru locuințele cu valoare ridicată. Acest lucru aduce o povară fiscală și mai mare pentru proprietarii de imobile scumpe. Și posesorii de mașini trebuie să se pregătească pentru cheltuieli mai mari. Impozitul auto se va calcula după reguli noi, care țin cont inclusiv de norma de poluare.

Astfel, pentru o mașină mică, de 1.000 cm³, normă Euro 6, impozitul anual ajunge în jur de 82 de lei. Pentru un motor de aproape 2.000 cm³, Euro 5, suma urcă la aproximativ 265 de lei, iar pentru un motor mare, de aproape 3.000 cm³, chiar și Euro 6, costul depășește 2.200 de lei pe an.

, notele de plată devin și mai dure. De exemplu, un SUV cu motor de 2,5 litri și normă Euro 3 ajunge la peste 1.100 de lei pe an, iar o mașină mică de 1,2 litri, Euro 4, se apropie de 113 lei anual.

Cât vor plăti românii în plus pentru alcool și combustibil în noul an

Creșterea accizelor la alcool și carburanți este una dintre măsurile care vor fi resimțite direct de consumatori. Statul mizează pe aceste majorări atât pentru a aduce mai mulți bani la buget, cât și pentru a se alinia la cerințele europene. Berea va avea o acciză mai mare, care urcă la 5,83 lei/hl grad Plato, față de 5,30 lei anterior, iar vinurile vor fi taxate cu 11 lei/hl, în loc de 10 lei.

Nici șoferii nu scapă de cheltuieli suplimentare. Accizele cresc atât pentru benzină, cât și pentru motorină, ceea ce înseamnă prețuri mai mari la pompă. Pentru benzina cu plumb, acciza se va ridica la 3.598,98 lei pentru 1.000 de litri, iar pentru motorină va ajunge la 2.804,29 lei pentru aceeași cantitate. În concluzie, fiecare drum și fiecare pahar vor costa mai mult în 2026.

Ce noutăți fiscale îi așteaptă pe antreprenori în 2026

În 2026, intră într-o nouă etapă fiscală, marcată de reguli mai stricte și ajustări importante. Firmele vor fi obligate să dețină permanent un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului. Dacă nu respectă această regulă, pot fi declarate inactive. În cazul în care situația nu este remediată la timp, se poate ajunge chiar la dizolvarea companiei.

Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% pentru anumite companii mari. Această măsură sugerează o încercare de a mai relaxa presiunea fiscală în unele zone ale economiei. Pentru microîntreprinderi, se menține însă plafonul de 1%, notează stirileprotv.ro.