Soldații ruși au distrus sistemele de monitorizare a radiațiilor de la Cernobîl

Centrul de măsurare a radioactivității de la Cernobîl a devenit parţial nefuncţional. Problemele au început să apară după ce militarii ruşi au furat softurile echipamentelor în timpul ocupaţiei, a declarat, directorul adjunct al centrului, Olexandr Barsukov. Se pare că soldații căutau informații despre pregătirea armelor nucleare.

„Când ocupanţii au intrat aici, din relatările celor care au rămas aici, au fost desfăcute toate calculatoarele. Ei susţineau că noi aici ne pregăteam pentru crearea armamentului nuclear. Era o informație falsă. Au stricat toate computerele şi softul cu care lucrau toate echipamentele pe care le avem aici. Au scos toate hardurile şi le-au aruncat prin jur. Am încercat să le căutăm şi să le montăm din nou, dar până acum acest lucru a fost imposibil. Comisia Europeană ne-a ajutat să creăm acest laborator şi în scurt timp ne-au promis că ne vor aduce softuri noi şi vom încerca să repornim aceste echipamente”, a afirmat Olexandr Barsukov, potrivit

În prezent, măsurarea reactivității din perimetrul protejat al centralei atomice sunt colectate cu ajutorul altui sistem care include 39 de senzori amplasaţi în diferite puncte din zona de excludere.

Soldații ruși care au capturat zona din jurul centralei nucleare de la Cernobîl au trecut cu blindatele prin așa-numita „Pădure Roșie, o zonă extrem de toxică, ridicând nori de praf radioactiv, au declarat lucrătorii din zonă, De asemenea, militarii ruși au săpat inclusiv tranșee în Pădurea Roșie.

„Majoritatea soldaților aveau în jur de 20 de ani. Toate aceste acțiuni demonstrează că pentru Rusia, viața lor este egală cu zero”, a spus el. Se pare că solul radioactiv din zona de excludere a fost stârnit de incendiile forestiere pe care trupele ruse le-au creat în mod deliberat, precum și de minele pe care le-au plantat, dintre care unele au explodat. Mai rău încă, serverul principal care le-ar permite oficialilor din domeniul nuclear să verifice nivelul radiațiilor a fost deconectat”, a transmis șeful adjunct al conducerii agenției de stat Maksym Shevchuck.

Video of the trenches that Russian soldiers were ordered to dig in the most radioactive areas of the Chernobyl Exclusion Zone.

It’s never a boring moment in the Russian Army is there?

The disregard to human life just comes so naturally for them.

— Visegrád 24 (@visegrad24)