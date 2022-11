Soldații ruși, fără scăpare: Sunt împușcați dacă se retrag și uciși dacă avansează pe frontul din Ucraina

Situație fără scăpare pentru cetățenii ruși. Bărbații înrolați în armată sunt executați dacă se retrag de la operațiunile militare și, cel mai probabil, uciși dacă avansează pe câmpul de luptă. Vladimir Putin a mobilizat 300.000 de rezerviști în Ucraina în septembrie – prima dată când un lider rus a făcut acest lucru de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Independent Russian media outlet: „Up to 100,000 soldiers might be killed or injured by next spring. But no one is worried about this: they will be replaced by conscripts,” a source close to Russia’s Federal Security Service told Vazhnye Istorii.”

