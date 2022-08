Potrivit unui sondaj realizat de Institutul rus de Cercetare a Opiniei Publice, 35 % dintre ruși sunt convinși că Soarele se învârte în jurul și nu invers, informează corespondentul BBC la Moscova și Nexta.

Steve Rosenberg, corespondent BBC, notează că procentul persoanelor care cred că Pământul este centrul în jurul căruia se învârte Soarele este mai mare decât era în anul 2007. Doar 28% din populație credea la acea vreme că Soarele se învârte în jurul .

35% of Russians believe the sun revolves around the Earth (up from 28% in 2007), according to a survey by the state-run polling agency VTsIOM. The pollster concludes, however, that “the population’s general level of scientific literacy is gradually increasing.”

