Externe » Sondaj de opinie. Majoritatea rușilor vor să se încheie războiul cu Ucraina în 2026

Sondaj de opinie. Majoritatea rușilor vor să se încheie războiul cu Ucraina în 2026

Adrian Teampău
24 dec. 2025, 20:43
Sondaj de opinie. Majoritatea rușilor vor să se încheie războiul cu Ucraina în 2026
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Sondaj de opinie despre război
  2. Ce arătau precedentele cercetări
  3. Rușii din sondaj se arată interesați de discuțiile de pace

Un sondaj de opinie arată că majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie anul viitor. Analiștii cred că Vladimir Putin testează reacția publicului la un posibil acord de pace.

Sondaj de opinie despre război

Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în anul 2026 sunt concluziile unei cercetări sociologice. Este un sondaj de opinie realizat de institutul de stat VTsIOM. În opinia specialiștilor, Kremlinul ar testa reacţia publicului la un posibil acord de pace cu Ucraina. Cercetarea vine în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru finalizarea războiului, relatează Reuters.

La sondajul de opinie au participat 1.600 de repodenți. În timpul prezentării rezultatelor sondajului, adjunctul şefului VTsIOM, Mihail Mamonov, a declarat că 70% dintre aceștia văd 2026 ca pe un an „de succes”, comparativ cu 2025.

Pe de altă parte, 55% dintre cei intervievați leagă această speranţă de o încheiere a aşa-numitei „operaţiuni militare speciale” în Ucraina.

„Principalul motiv de optimism este posibila încheiere a operaţiunii militare speciale şi realizarea obiectivelor propuse, în linie cu interesele naţionale prezentate de preşedinte”, a precizat Mamonov în prezentarea sa.

Ce arătau precedentele cercetări

În precedentele cercetări sociologice, realizate la final de an, VTsIOM a subliniat consolidarea societăţii ruse în jurul lui Vladimir Putin. De asemenea, în alt sondaj de opinie, rușii erau prezentați ca strâns uniți în jurul obiectivelor militare propuse a fi atinse în Ucraina.

Până acum, însă, oficialul rus nu a prezentat date despre proporţia populaţiei care se aşteaptă la un sfârşit al războiului, notează Reuters.

Mamonov a invocat ofensiva rusă în Ucraina, ezitarea SUA de a finanţa Ucraina şi inabilitatea UE de a înlocui SUA financiar şi militar, drept principalii factori din spatele perspectivelor pentru un eventual acord de pace.

La sfârşitul ostilităţilor militare, a adăugat el, reintegrarea veteranilor în societate şi reconstrucţia regiunilor controlate de Rusia din Ucraina, precum şi a regiunilor ruse de frontieră, sunt percepute drept principalele priorităţi.

Rușii din sondaj se arată interesați de discuțiile de pace

Circa două treimi dintre ruşi susţin convorbirile de pace, cea mai mare proporţie de la începutul războiului. Acestea sunt concluziile unui alt sondaj de opinie realizat de institutul independent Levada. Organizația a fost clasificată drept „agent străin” în conformitate cu legea rusă.

Kremlinul a anunţat că Vladimir Putin a fost pus la curent cu privire la contactele „oficiale” cu trimişii lui Donald Trump asupra propunerilor americane pentru un posibil acord de pace în Ucraina. Moscova urmează să-și prezinte propria poziție.

Putin a declarat în ultimele săptămâni că principalele lui condiţii pentru pace sunt ca Ucraina să cedeze circa 5.000 kmp din Donbas. Este vorba despre un teritoriu pe care armata rusă nu a reușit să-l ocupe. De asemenea, a cerut ca Kievul să renunţe oficial la dorinţa sa de a adera la NATO.

Volodimir Zelenski a declarat pe 22 decembrie că negocierile purtate cu SUA şi statele europene pentru încheierea războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”.

