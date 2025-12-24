Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Documentul care poate opri războiul

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui plan de pace pentru a opri războiul început de Rusia. Schimbări majore în acordul inițial.

20 de capitole în acordul care poate opri războiul

1. Suveranitatea Ucrainei va fi reafirmată. Declarăm că Ucraina este un stat suveran, iar toţi semnatarii acordului confirmă acest lucru prin semnăturile lor. 2. Acest document este un acord total şi necondiţionat de neagresiune între Rusia şi Ucraina. Pentru a menţine o pace durabilă, va fi instituit un mecanism de monitorizare pentru a controla linia de contact prin supraveghere aeriană fără pilot, pentru a asigura raportarea rapidă a încălcărilor şi soluţionarea disputelor. Echipe tehnice vor finaliza toate detaliile.

3. Ucraina va primi garanţii de securitate solide.

4. Armata ucraineană va menţine un efectiv de 800.000 de oameni pe timp de pace.

5. Statele Unite, NATO şi statele europene semnatare vor oferi Ucrainei garanţii de securitate după modelul articolului 5 (al NATO):

a) Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat, toate sancţiunile globale împotriva Rusiei vor fi reinstaurate.

b) Dacă Ucraina invadează Rusia sau deschide focul asupra teritoriului rus fără provocare, garanţiile de securitate vor fi considerate nule şi neavenite. Dacă Rusia deschide focul asupra Ucrainei, garanţiile de securitate vor intra în vigoare.

c) Garanţii bilaterale de securitate nu sunt excluse în temeiul prezentului acord.

6. Rusia va oficializa o politică de neagresiune faţă de Europa şi Ucraina în toate legile şi documentele necesare pentru ratificare.

7. Ucraina va deveni membră a Uniunii Europene într-un interval de timp precis definit, iar Ucraina va beneficia pe termen scurt de acces preferenţial la piaţa europeană.

8. Un program global robust de dezvoltare pentru Ucraina, care urmează să fie definit într-un acord separat privind investiţiile şi prosperitatea viitoare. Acesta va acoperi o gamă largă de domenii economice, îndeosebi, dar fără a se limita la acestea:

a) Înfiinţarea unui Fond de Dezvoltare pentru Ucraina pentru a investi în sectoare cu creştere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date şi inteligenţă artificială.

b) Statele Unite şi companiile americane vor coopera cu Ucraina şi vor co-investi în reconstrucţia, dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele şi instalaţiile de depozitare.

c) Se vor depune eforturi comune pentru a reconstrui zonele devastate de război, restaurând, reconstruind şi modernizând oraşele şi cartierele rezidenţiale.

d) Dezvoltarea infrastructurii.

e) Extracţia mineralelor şi a resurselor naturale.

f) Banca Mondială va oferi o facilitate specială de finanţare pentru a garanta fonduri în vederea accelerării acestor eforturi.

g) Va fi înfiinţat un grup de lucru la nivel înalt, care va include numirea unui lider financiar global în calitate de administrator, însărcinat cu organizarea implementării planului strategic de reconstrucţie şi maximizarea perspectivelor de dezvoltare viitoare.

9. Vor fi create mai multe fonduri dedicate redresării economiei ucrainene, reconstrucţiei zonelor şi regiunilor afectate şi problemelor umanitare.

a) Statele Unite şi ţările europene vor crea un fond de investiţii de capital şi granturi cu o valoare ţintă de 200 de miliarde de dolari pentru o finanţare transparentă şi eficientă în Ucraina.

b) O gamă largă de investiţii de capital şi alte instrumente financiare vor fi mobilizate pentru reconstrucţia postconflict a Ucrainei. Instituţiile mondiale de reconstrucţie vor utiliza mecanisme concepute pentru a consolida şi facilita aceste eforturi.

c) Ucraina va aplica cele mai înalte standarde globale pentru a atrage investiţii străine directe.

d) Ucraina îşi rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele cauzate.

10. După încheierea acestui acord, Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu Statele Unite.

11. Ucraina confirmă că va rămâne un stat nenuclear în conformitate cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare.

12. Centrala nucleară Zaporojie va fi operată în comun de trei ţări: Ucraina, Statele Unite şi Rusia.

13. Ambele ţări se angajează să implementeze programe educaţionale în şcoli şi în societate care să promoveze înţelegerea şi toleranţa diferitelor culturi şi să combată rasismul şi prejudecăţile. Ucraina va aplica normele Uniunii Europene privind toleranţa religioasă şi protejarea limbilor minoritare.

14. În regiunile Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson, linia de desfăşurare a trupelor la data prezentului acord este recunoscută de facto ca linie de contact.

a) În calitate de părţi, confirmăm de facto că aceasta este linia de contact – unde ne aflăm în prezent.

b) Un grup de lucru se va întruni pentru a stabili redistribuirea forţelor necesare pentru a pune capăt conflictului, precum şi pentru a defini parametrii potenţialelor viitoare zone economice speciale.

c) În urma unei baze echivalente pentru mişcările militare, forţe internaţionale vor fi desfăşurate de-a lungul liniei de contact pentru a monitoriza respectarea prezentului acord. Dacă se ia o decizie de a înfiinţa o astfel de zonă, aceasta trebuie să primească aprobarea specială din partea parlamentului ucrainean sau să facă obiectul unui referendum.

d) Federaţia Rusă trebuie să îşi retragă trupele din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî şi Harkov pentru ca prezentul acord să intre în vigoare.

e) Părţile convin să respecte regulile, garanţiile şi obligaţiile Convenţiilor de la Geneva din 1949 şi ale Protocoalelor adiţionale la acestea, care se aplică pe deplin pe teritoriu, inclusiv drepturile omului recunoscute universal.

15. După ce au convenit asupra viitoarelor acorduri teritoriale, Federaţia Rusă şi Ucraina se angajează să nu modifice aceste prevederi prin forţă.

16. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru şi Marea Neagră în scopuri comerciale.

17. Va fi înfiinţat un comitet umanitar pentru a soluţiona problemele nerezolvate.

a) Toţi prizonierii de război rămaşi, inclusiv cei condamnaţi în Rusia din 2014 până în prezent, vor fi schimbaţi pe principiul „toţi pentru toţi” (toţi prizonierii deţinuţi, indiferent de numărul lor de fiecare parte).

b) Toţi civilii şi ostaticii deţinuţi, inclusiv copii şi prizonieri politici, vor fi eliberaţi.

c) Se vor lua măsuri pentru a aborda problemele şi suferinţa victimelor conflictului.

18. Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acestui acord.

19. Acest acord este obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată şi garantată de un Consiliu de Pace prezidat de preşedintele (american Donald) Trump. Ucraina, Europa, NATO, Rusia şi Statele Unite vor face parte din acest mecanism. Se vor aplica sancţiuni în caz de încălcare.

20. Odată ce toate părţile vor fi acceptat acest acord, un armistiţiu complet va intra în vigoare imediat.