Externe » După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani

După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani

Ana Beatrice
13 ian. 2026, 21:47
După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de periculoase sunt rețelele sociale pentru sănătatea mintală a tinerilor
  2. Cât de dură va fi interdicția Franței privind accesul adolescenților la rețelele sociale

Utilizarea rețelelor de socializare poate avea efecte serioase asupra sănătății mintale a adolescenților, mai ales în cazul fetelor. Agenția de securitate sanitară din Franța avertizează asupra acestor riscuri.

Specialiștii susțin că expunerea constantă la conținut online, presiunea perfecțiunii și comparațiile continue pot avea efecte negative. Acestea pot amplifica anxietatea, depresia și scăderea stimei de sine. În acest context, autoritățile franceze iau în calcul măsuri drastice și vor să limiteze accesul tinerilor la aceste platforme.

Cât de periculoase sunt rețelele sociale pentru sănătatea mintală a tinerilor

Tot mai multe țări analizează măsuri stricte privind accesul tinerilor la platforme precum Facebook, Instagram, TikTok și Snapchat. În acest context, Franța vine cu un avertisment puternic.

Guvernul australian a luat o decizie fără precedent, impunând în decembrie 2025 restricții pentru adolescenții sub 16 ani. În acest context, Agenția Națională de Securitate Sanitară (ANSES) din Franța a publicat marți un raport important pe această temă. Potrivit experților, deși rețelele de socializare nu sunt singura cauză a degradării sănătății mintale, efectele lor negative sunt clare, numeroase și bine documentate.

Raportul ANSES a fost realizat de o echipă pluridisciplinară, în urma unor analize desfășurate timp de cinci ani. Agenția anunță că intenționează să acționeze „direct la sursă”. Scopul este ca minorii să aibă acces doar la rețele sociale gândite și configurate special pentru a le proteja sănătatea.

Concret, acest lucru ar presupune schimbarea algoritmilor care personalizează conținutul, reducerea tehnicilor persuasive din interfață și modificarea setărilor implicite impuse de platforme. Aceste măsuri ar putea influența deciziile publice viitoare din Franța.

„Acest studiu oferă argumente ştiinţifice în dezbaterea despre reţelele de socializare din ultimii ani: el se bazează pe 1.000 de studii care au fost examinate în detaliu” şi documentează „efectele asupra sănătăţii”, a declarat Olivia Roth-Delgado, coordonatoarea raportului, într-o conferinţă de presă, notează Agerpres.

Cât de dură va fi interdicția Franței privind accesul adolescenților la rețelele sociale

Franța pregătește măsuri mai stricte decât Australia în privința accesului adolescenților la rețelele sociale. Dacă autoritățile australiene au fixat pragul la 16 ani, în Franța se discută despre interzicerea utilizării platformelor pentru tinerii sub 15 ani. Două proiecte de lege au fost deja redactate, urmând să ajungă în dezbaterea Parlamentului de la Paris.

Agenția Națională de Securitate Sanitară atrage atenția că platformele online se bazează pe „sisteme de captare a atenției”, gândite special pentru a ține utilizatorii cât mai mult conectați.

Potrivit experților, aceste mecanisme profită de vulnerabilitățile adolescenților, care sunt mai înclinați spre asumarea de riscuri, comparații sociale și dependența de validarea colegilor. În același timp, ei nu au încă dezvoltate pe deplin capacitățile de reglare emoțională și autocontrol, așa cum se întâmplă în cazul adulților.

