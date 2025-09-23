Administrația președintelui Donald Trump s-a oferit să intervină pentru a sprijini Argentina pe fondul volatilității severe de pe piețele financiare ale țării.

Cu ce probleme economice se confruntă Argentina

Președintele argentinian Javier Milei a fost considerat la scurt timp după preluarea mandatului în 2022 drept un copil rebel al politicii din America Latina pentru planurile sale ambițioase de reducere a deficitului bugetar, de la 5% la 0%. Cu toate acestea măsurile dure privind stoparea cheltuielilor bugetare nu au oprit economia Argentinei să deraieze.

În acest context, Washingtonul a anunțat că este pregătit să facă „ceea ce este necesar” pentru a ajuta la stabilizarea economiei țării latino-americane în urma unei vânzări masive de active ale acesteia, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Printre opțiunile luate în considerare pentru a ajuta Buenos Aires se numără swap-urile valutare ale băncii centrale, achizițiile directe de valută și achizițiile de datorii guvernamentale denominate în dolari americani, a declarat Bessent.

Mai multe detalii vor fi anunțate după discuțiile care vor avea loc marți la New York cu Trump, Bessent și președintele argentinian Javier Milei, a declarat secretarul Trezoreriei, potrivit .

„Oportunitățile pentru investiții private rămân extinse, iar Argentina va fi din nou grozavă”, a declarat Bessent pe X, descriind Buenos Aires ca fiind un „aliat sistemic important al SUA”.

Peso-ul argentinian, acțiunile și obligațiunile au crescut vertiginos în urma comentariilor lui Bessent.

Cum a ajuns Milei un aliat al lui Donald Trump

Milei, care a obținut o victorie surprinzătoare în alegerile din 2023, promițând să combată inflația galopantă și deceniile de declin economic, a mulțumit administrației Trump pentru „sprijinul său necondiționat”.

„Cei dintre noi care apărăm ideile de libertate trebuie să lucrăm împreună pentru bunăstarea popoarelor noastre”, a declarat Milei la X.

Liderul argentinian a devenit un aliat cheie al lui Trump în America și este un favorit al conservatorilor americani, apărând frecvent pe platformele lor electorale.

Intervenția administrației Trump vine după ce investitorii s-au grăbit să renunțe la peso și la obligațiunile guvernamentale în urma unei performanțe dezastruoase a coaliției La Libertad Avanza a lui Milei în alegerile locale de la începutul acestei luni.

Înfrângerea din provincia Buenos Aires a umbrit perspectivele lui Milei la alegerile naționale de la jumătatea mandatului de luna viitoare, despre care liderul libertarian speră că îi vor acorda un mandat extins pentru a-și continua programul de reforme economice de dreapta.

În aprilie, Argentina a obținut 42 de miliarde de dolari în fonduri de salvare de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Banca Interamericană de Dezvoltare pentru a-și susține economia.

Țara latino-americană, care a oscilat între crize economice timp de decenii, este de departe cel mai mare debitor al FMI, datorând instituției cu sediul la Washington peste 40 de miliarde de dolari.

Este extrem de neobișnuit ca America să susțină moneda altei țări în acest fel. Declarația lui Bessent a fost determinată de o presiune intensă și crescândă asupra peso-ului argentinian, care amenință să deraieze proiectul economic al lui Javier Milei, președintele libertarian al Argentinei.

Lovitură politică pentru Milei

Luna trecută, sora sa fiind într-un scandal de corupție, Milei a pierdut lamentabil alegerile legislative din provincia Buenos Aires. Apoi a suferit o serie de pierderi legislative usturătoare.

Piețele au intrat în panică, îngrijorate că înfrângerea semnala sfârșitul sprijinului popular pentru proiectul de reformă economică al lui Milei și potențiala revenire a peroniștilor risipitori. Asta a determinat o vânzare bruscă a peso-ului.

Din aprilie, când FMI a lansat încă un program în Argentina, peso-ul a fluctuat în interiorul unei benzi valutare, ale cărei limite guvernul argentinian a promis să le apere. Până la mijlocul lunii septembrie, cursul oficial al peso-ului testa limita superioară a acestei benzi, depășind-o chiar pentru scurt timp pe 17 septembrie, ajungând la 1475 pentru un dolar, potrivit .

În următoarele două zile, banca centrală argentiniană a cheltuit aproximativ 1 miliard de dolari din rezervele sale valutare limitate pentru a apăra moneda.

Banca nu are suficiente rezerve valutare pentru a menține acest nivel de cheltuieli pentru mult timp.

Utilizarea resurselor financiare din rezerva de dolari a Trezoreriei SUA ar trebui să ofere Argentinei puterea de a stabiliza peso-ul, dacă este necesar.