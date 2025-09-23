B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Statele Unite promit sprijin financiar pentru Argentina / Planurile radicale ale lui Javier Milei privind scăderea deficitului nu au oprit economia Argentinei să deraieze

Statele Unite promit sprijin financiar pentru Argentina / Planurile radicale ale lui Javier Milei privind scăderea deficitului nu au oprit economia Argentinei să deraieze

George Lupu
23 sept. 2025, 22:10
Statele Unite promit sprijin financiar pentru Argentina / Planurile radicale ale lui Javier Milei privind scăderea deficitului nu au oprit economia Argentinei să deraieze
Javier Milei, președintele Argentinei. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Cristobal Basaure Araya
Cuprins
  1. Cu ce probleme economice se confruntă Argentina
  2. Cum a ajuns Milei un aliat al lui Donald Trump
  3. Lovitură politică pentru Milei

Administrația președintelui Donald Trump s-a oferit să intervină pentru a sprijini Argentina pe fondul volatilității severe de pe piețele financiare ale țării.

Cu ce probleme economice se confruntă Argentina

Președintele argentinian Javier Milei a fost considerat la scurt timp după preluarea mandatului în 2022 drept un copil rebel al politicii din America Latina pentru planurile sale ambițioase de reducere a deficitului bugetar, de la 5% la 0%. Cu toate acestea măsurile dure privind stoparea cheltuielilor bugetare nu au oprit economia Argentinei să deraieze.

În acest context, Washingtonul a anunțat că este pregătit să facă „ceea ce este necesar” pentru a ajuta la stabilizarea economiei țării latino-americane în urma unei vânzări masive de active ale acesteia, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Printre opțiunile luate în considerare pentru a ajuta Buenos Aires se numără swap-urile valutare ale băncii centrale, achizițiile directe de valută și achizițiile de datorii guvernamentale denominate în dolari americani, a declarat Bessent.

Mai multe detalii vor fi anunțate după discuțiile care vor avea loc marți la New York cu Trump, Bessent și președintele argentinian Javier Milei, a declarat secretarul Trezoreriei, potrivit aljazeera.

„Oportunitățile pentru investiții private rămân extinse, iar Argentina va fi din nou grozavă”, a declarat Bessent pe X, descriind Buenos Aires ca fiind un „aliat sistemic important al SUA”.

Peso-ul argentinian, acțiunile și obligațiunile au crescut vertiginos în urma comentariilor lui Bessent.

Cum a ajuns Milei un aliat al lui Donald Trump

Milei, care a obținut o victorie surprinzătoare în alegerile din 2023, promițând să combată inflația galopantă și deceniile de declin economic, a mulțumit administrației Trump pentru „sprijinul său necondiționat”.

„Cei dintre noi care apărăm ideile de libertate trebuie să lucrăm împreună pentru bunăstarea popoarelor noastre”, a declarat Milei la X.

Liderul argentinian a devenit un aliat cheie al lui Trump în America și este un favorit al conservatorilor americani, apărând frecvent pe platformele lor electorale.

Intervenția administrației Trump vine după ce investitorii s-au grăbit să renunțe la peso și la obligațiunile guvernamentale în urma unei performanțe dezastruoase a coaliției La Libertad Avanza a lui Milei în alegerile locale de la începutul acestei luni.

Înfrângerea din provincia Buenos Aires a umbrit perspectivele lui Milei la alegerile naționale de la jumătatea mandatului de luna viitoare, despre care liderul libertarian speră că îi vor acorda un mandat extins pentru a-și continua programul de reforme economice de dreapta.

În aprilie, Argentina a obținut 42 de miliarde de dolari în fonduri de salvare de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Banca Interamericană de Dezvoltare pentru a-și susține economia.

Țara latino-americană, care a oscilat între crize economice timp de decenii, este de departe cel mai mare debitor al FMI, datorând instituției cu sediul la Washington peste 40 de miliarde de dolari.

Este extrem de neobișnuit ca America să susțină moneda altei țări în acest fel. Declarația lui Bessent a fost determinată de o presiune intensă și crescândă asupra peso-ului argentinian, care amenință să deraieze proiectul economic al lui Javier Milei, președintele libertarian al Argentinei.

Lovitură politică pentru Milei

Luna trecută, sora sa fiind implicată într-un scandal de corupție, Milei a pierdut lamentabil alegerile legislative din provincia Buenos Aires. Apoi a suferit o serie de pierderi legislative usturătoare.

Piețele au intrat în panică, îngrijorate că înfrângerea semnala sfârșitul sprijinului popular pentru proiectul de reformă economică al lui Milei și potențiala revenire a peroniștilor risipitori. Asta a determinat o vânzare bruscă a peso-ului.

Din aprilie, când FMI a lansat încă un program în Argentina, peso-ul a fluctuat în interiorul unei benzi valutare, ale cărei limite guvernul argentinian a promis să le apere. Până la mijlocul lunii septembrie, cursul oficial al peso-ului testa limita superioară a acestei benzi, depășind-o chiar pentru scurt timp pe 17 septembrie, ajungând la 1475 pentru un dolar, potrivit The Economist.

În următoarele două zile, banca centrală argentiniană a cheltuit aproximativ 1 miliard de dolari din rezervele sale valutare limitate pentru a apăra moneda.

Banca nu are suficiente rezerve valutare pentru a menține acest nivel de cheltuieli pentru mult timp.

Utilizarea resurselor financiare din rezerva de dolari a Trezoreriei SUA ar trebui să ofere Argentinei puterea de a stabiliza peso-ul, dacă este necesar.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Papa Leon al XIV-lea laudă preoții care practică exorcizarea: „Orice credincios posedat trebuie ajutat”
Externe
Papa Leon al XIV-lea laudă preoții care practică exorcizarea: „Orice credincios posedat trebuie ajutat”
Provincia din Italia care oferă 100.000 de euro celor care vor să se mute acolo: “Îi primim pe toți”
Externe
Provincia din Italia care oferă 100.000 de euro celor care vor să se mute acolo: “Îi primim pe toți”
Donald Trump a anunțat ce ar trebui să facă țările NATO cu avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian: „Așa cred”
Externe
Donald Trump a anunțat ce ar trebui să facă țările NATO cu avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian: „Așa cred”
Unul dintre cele mai mari avioane de marfă din lume s-a apropiat la câțiva metri de un bloc de apartamente pentru a evita un roi de drone
Externe
Unul dintre cele mai mari avioane de marfă din lume s-a apropiat la câțiva metri de un bloc de apartamente pentru a evita un roi de drone
Afirmațiile lui Donald Trump despre utilizarea paracetamolului în sarcină, desființate de Agențiile de sănătate din lume
Externe
Afirmațiile lui Donald Trump despre utilizarea paracetamolului în sarcină, desființate de Agențiile de sănătate din lume
Adevărul despre imaginile care au făcut înconjurul planetei, în urma unui concert Coldplay: „O prietenie grozavă. Nu a existat nicio aventură”
Externe
Adevărul despre imaginile care au făcut înconjurul planetei, în urma unui concert Coldplay: „O prietenie grozavă. Nu a existat nicio aventură”
Accident într-o mină din Columbia. 25 de lucrători au rămas blocați în interior
Externe
Accident într-o mină din Columbia. 25 de lucrători au rămas blocați în interior
OMS îl contrazice pe Trump pe tema legăturii dintre paracetamol și autism. Cum se poziționează ministrul român al Sănătății
Externe
OMS îl contrazice pe Trump pe tema legăturii dintre paracetamol și autism. Cum se poziționează ministrul român al Sănătății
Un complot cibernetic era pe cale să saboteze Adunarea Generală a ONU. Inervenție de urgență a Seviciului Secret din SUA
Externe
Un complot cibernetic era pe cale să saboteze Adunarea Generală a ONU. Inervenție de urgență a Seviciului Secret din SUA
Avertisment transmis de Mark Rutte către Rusia: „Putem apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”
Externe
Avertisment transmis de Mark Rutte către Rusia: „Putem apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”
Ultima oră
23:59 - Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
23:57 - Ce fac Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru a se ține departe de energiile negative: „Zi și noapte”
23:52 - WhatsApp își surprinde cu o nouă funcție. Conversațiile dintre utilizatori vor fi traduse în timp real
23:11 - Vedeta care l-a refuzat pe Irinel Columbeanu când i-a cerut să-l viziteze. Fanii au pus-o la zid: „Du-te și vezi ce face cel ce te-a crescut”
23:07 - Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Motivul discordiei între politicienii PSD-PNL-USR-UDMR
23:05 - Orașe din România, în pericol de dispariție. Lista localităților cu riscul cel mai ridicat
22:55 - Alexandru Rafila îl contrazice pe Donald Trump: „Nu există o informație clară care să stabilească o legătură între autism și utilizarea paracetamolului” (VIDEO)
22:28 - Papa Leon al XIV-lea laudă preoții care practică exorcizarea: „Orice credincios posedat trebuie ajutat”
22:11 - Ajutorul de deces în 2025. Cum trebuie folosiți banii plătiți de stat
21:56 - Provincia din Italia care oferă 100.000 de euro celor care vor să se mute acolo: “Îi primim pe toți”