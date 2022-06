Statele Unite vor să reducă drastic conţinutul de nicotină din ţigări: „Este un pas important pentru sănătatea publică”

Administraţia Joe Biden a transmis, marţi, că va dezvolta o nouă politică care să solicite producătorilor de tutun la niveluri care nu creează dependenţă, potrivit AFP.

Dacă aceste obiective sunt atinse, noul standard american ar putea salva milioane de vieţi până la sfârşitul secolului și ar putea crea un viitor în care ţigările nu mai sunt responsabile de dependenţă şi de boli debilitante.

Iniţiativa impune ca Food and Drug Administration să elaboreze şi apoi să publice o normă, care va fi probabil contestată de industrie, scrie news.ro.

Mii de alte substanţe chimice conţinute în tutun şi în fumul acestuia sunt responsabile de boli precum cancerul, bolile de inimă, accidentele vasculare cerebrale, bolile pulmonare, diabetul şi altele. Cu toate că fumatul este mai puţin răspândit în SUA decât în Europa şi este în scădere de ani de zile, el este încă responsabil pentru 480.000 de decese pe an în această ţară, potrivit Centers for Disease Control and Prevention.

Anunţul a fost salutat de grupurile de control al tutunului