Statul New York dezbate o lege care să restricționeaze posesia de arme semi-automate (VIDEO)

Statul New York urmează să aprobe o lege care interzice achiziția și posesia de arme semi-automate de către persoanele sub 21 de ani. Schimbarea legislativă vine după ce un tânăr de 18 ani a ucis 10 persoane într-un supermarket din Buffalo, potrivit

Noile prevederi legale, care prevăd și deținerea unei licențe, constituie un pachet de proiecte de lege pentru controlul armelor anunțate la începutul acestei săptămâni de liderii legislativi democrați și guvernatorul Kathy Hochul.

Tinerilor li se va permite în continuare să dețină alte tipuri de puști, fără tragere rapidă.

Senatorul Alexis Weik a adus în discuție și faptul că adolescenții vor putea încă să călătorească într-un alt stat pentru achiziționarea unei arme semi-automate, cea mai folosită în atentatele de ucidere în masă.

New York s-a alăturat unui număr mic de state (Florida, Hawaii, Illinois, Vermont și Washington) care condiționează cumpărarea de arme.

Președintele SUA a cerut Congresului să „facă în sfârșit ceva” pentru a înăspri legile SUA privind armele, cum ar fi interzicerea armelor de asalt sau creșterea vârstei la care pot fi achiziționate, pentru a împiedica „locurile publice” să devină „câmpuri de execuție”.

„Să auzim apelul și strigătul. Să facem în sfârșit ceva. Să nu îmi spuneți că creștere limitei de vârstă nu va face diferența…Nu înseamnă că se abrogă drepturile cuiva, ci înseamnă protejarea copiilor, familiilor, a comunităților, a libertății de a merge la școală, la un magazin alimentar, la o biserică și de a nu fi împușcați și uciși”, a spus Biden, citează

„We need Congress to pass universal background checks…and ban assault weapons and high-capacity magazines.”

Pres. Biden urges lawmakers to take action to prevent gun violence, saying „I know it’s controversial but I got it done once.”

— CBS News (@CBSNews)