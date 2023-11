Ștefan Popescu, după discuția Biden – Xi: Competiția dintre SUA și China nu poate fi oprită. China are ca obiectiv fundamental că în 2049 dorește să fie puterea numărul 1 la nivel mondial (VIDEO)

Competiția dintre SUA și China va continua, dar va rămâne sub control, este concluzia trasă de analistul de politică externă Ștefan Popescu, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai și Luiza Cergan, după dintre președinții Joe Biden și Xi Jinping.

Ștefan Popescu, pe B1 TV, despre discuția dintre Joe Biden (SUA) și Xi Jinping (China)

Întrebat ce concluzie putem trage, analistul a spus: „Că vor continua competiția, însă această competiție va rămâne sub control, adică nu va degenera într-un conflict – și acest lucru este deja pozitiv. Competiția dintre Statele Unite și China nu poate fi oprită. China are ca obiectiv fundamental enunțat în 2017, la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, chiar de către președintele Xi Jinping faptul că în 2049 dorește să fie puterea numărul 1 la nivel mondial din toate punctele de vedere, prin urmare, și militar, la nivel strategic, deci ceea ce înseamnă să detroneze Statele Unite ale Americii, iar Statele Unite vor face totul pentru a evita acest lucru, această declasare”.

„Reluarea contactului militar, la nivel de state majore, mi se pare aspectul cel mai important. Ele fuseseră întrerupte în august, anul trecut, imediat după vizita fostei speakere a Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, care a fost foarte prost primită de către China, vizita ei în Taiwan”, a continuat Ștefan Popescu.

„Bineînțeles, este foarte important că cele două țări au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu (…). China are un parteneriat strategic global cu Iranul, a salvat Iranul în momentul în care administrația Donald Trump a înăsprit sancțiunile economice (…). Cât despre conflictul din Ucraina, aici nu cred că Republica Populară va face foarte multe, pentru că are și interesul ca acest conflict să se prelungească cât mai mult, să susțină Rusia. Rusia este principalul aliat în competiția cu Statele Unite ale Americii, deci China nu are interes să lase Rusia din brațe”, a adăugat el.