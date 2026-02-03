B1 Inregistrari!
Studiu european: 1 din 3 tineri și-a lovit cel puțin o dată părinții. „Agresivitatea fizică repetată e un semn de avertizare, la fel lipsa remușcărilor”

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 15:09
Atitudinea părinților influențează gradul de agresivitate a copiilor. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ce arată studiul despre violența copiilor
  2. Factori care cresc sau scad gradul de agresivitate în cazul copiilor

Unul din trei tineri și-a lovit măcar o dată părinții, iar vârsta la care sunt cei mai violenți este de 13 ani, arată un studiu al Universității din Zurich, care a urmărit peste 1.500 de participanți de la începutul adolescenței până la tinerețe.

Ce arată studiul despre violența copiilor

32,5% dintre participanții între 11 și 24 de ani au recunoscut cel puțin un episod de agresivitate fizică față de părinții lor, de exemplu, lovituri cu palma sau pumnul, lovirea cu piciorul sau aruncarea de obiecte.

Acest comportament atinge apogeul la vârsta de 13 ani, când circa 15% au raportat incidente agresive. De atunci, frecvența acestor episoade a scăzut și stagnat la circa 5% până la începutul vieții adulte, arată studiul publicat în EurkAlert și citat de Știrile Pro TV.

Aici nu e vorba despre violență generalizată, ci despre incidente izolate. Problema nu ține de sex sau pătură socială, ci se manifestă peste tot.

Factori care cresc sau scad gradul de agresivitate în cazul copiilor

Pedepsele fizice și agresivitatea verbală din partea părinților cresc probabilitatea creării unui ciclu familial de violență. De asemenea, atunci când părinții se ciocnesc frecvent între ei, copiii lor adoptă tipare similare de conflict.

Și tinerii cu simptome de deficit de atenție și hiperactivitate sunt expuși unui risc mai mare.

În schimb, sportul, sprijinul emoțional și implicarea activă a părinților în viața copiilor reduc considerabil riscul comportamentelor agresive.

„Conflictele dintre părinți și adolescenți sunt normale și chiar importante pentru dezvoltare. Izbucnirile izolate din timpul pubertății ar trebui să declanșeze reflecții, dar nu sunt neapărat un motiv de alarmă.

Totuși, dacă apare un tipar, acesta este un semnal de alarmă. Agresivitatea fizică repetată, cu intensitate crescândă, este un semn de avertizare, la fel ca lipsa remușcărilor și comportamentul agresiv care se extinde în afara familiei”, a explicat Denis Ribeaud, lider în cadrul proiectului de cercetare.

