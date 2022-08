SUA oferă Ucrainei cel mai mare ajutor militar de până acum, în valoare de 3 miliarde de dolari

Statele Unite urmează să anunțe un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari, au declarat oficiali, de Ziua Independenței Ucrainei și pentru a echipa țara pentru un război de uzură purtat în principal în estul și sudul Ucrainei, anunță .

Noul ajutor militar anunță o campanie militară pe termen lung

Asistența militară americană se îndreaptă către o campanie pe termen mai lung, care va menține probabil mai multe trupe militare americane în Europa în viitor și un ajutor pentru a antrena și echipa forțele ucrainene pentru a lupta în anii următori.

Oficiali americani au declarat pentru The Associated Press că se așteaptă ca pachetul să fie anunțat miercuri. Banii vor finanța contracte pentru până la trei tipuri de drone, precum și alte arme, muniții și echipamente care ar putea să nu vadă frontul de luptă timp de un an sau doi, au spus aceștia.

Totalul pachetului de ajutor militar – care este oferit în cadrul Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei este cel mai mare de până acum.

Oficialii au declarat că acesta va include bani pentru dronele mici Puma, lansate manual, dronele de supraveghere Scan Eagle, cu autonomie mai mare, care sunt lansate prin catapultare, și, pentru prima dată, pentru sistemul britanic de drone Vampire, care poate fi lansat de pe nave.

Spre deosebire de majoritatea pachetelor anterioare, noua finanțare vizează în mare măsură să ajute Ucraina să își asigure poziția de apărare pe termen mediu și lung, potrivit oficialilor familiarizați cu această chestiune.

Transporturile anterioare, majoritatea efectuate în cadrul Autorității prezidențiale de reducere a fondurilor, s-au concentrat pe nevoile mai imediate ale Ucrainei în materie de arme și muniții și au implicat materiale pe care Pentagonul le are deja în stoc și care pot fi expediate în scurt timp.