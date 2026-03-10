B1 Inregistrari!
Externe » SUA reiau operațiunile militare în Irak împotriva milițiilor susținute de Iran

SUA reiau operațiunile militare în Irak împotriva milițiilor susținute de Iran

Selen Osmanoglu
10 mart. 2026, 07:33
SUA reiau operațiunile militare în Irak împotriva milițiilor susținute de Iran
Cuprins
  1. Lovituri aeriene ale SUA împotriva milițiilor din Irak
  2. O schimbare de strategie pentru Pentagon
  3. Crește presiunea asupra stabilității Irakului
  4. Tensiuni și confruntări cu armata irakiană

Armata Statelor Unite a reluat operațiunile de luptă în Irak, vizând miliții susținute de Iran, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Decizia vine după o serie de atacuri cu rachete și drone îndreptate împotriva unor obiective americane din Irak, inclusiv asupra Ambasadei SUA de la Bagdad.

Lovituri aeriene ale SUA împotriva milițiilor din Irak

Forțele americane au lansat mai multe atacuri aeriene în Irak, ca răspuns la zeci de atacuri cu rachete și drone atribuite milițiilor aliniate Iranului. Acestea au vizat o bază militară americană, facilități diplomatice și chiar Ambasada SUA din Bagdad, scrie Adevărul.

Sâmbătă, mai multe rachete au lovit zona ambasadei americane din capitala irakiană. Premierul Irakului, Mohammed Shia al-Sudani, a condamnat incidentul și l-a descris drept un „act terorist” comis de „grupuri rebele”.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a confirmat că armata americană a răspuns atacurilor prin operațiuni militare desfășurate în cadrul Operațiunii Epic Fury.

„Am efectuat operațiuni în Irak ca parte a Operațiunii Epic Fury, însă acestea au fost efectuate pentru apărarea trupelor americane, deoarece au fost atacate de miliții aliniate Iranului”, a declarat acesta.

O schimbare de strategie pentru Pentagon

Reluarea acestor lovituri aeriene marchează o schimbare importantă de strategie pentru Pentagon. În ultimii ani, SUA au evitat în mare măsură să țintească direct milițiile irakiene, pentru a preveni escaladarea unui conflict care, în trecut, a provocat pierderi semnificative în rândul militarilor americani.

Potrivit oficialilor irakieni, loviturile aeriene au vizat mai multe bastioane ale milițiilor, inclusiv zonele Jurf al-Sakhar, la sud de Bagdad, și al-Qaim, aproape de granița dintre Irak și Siria. Aceste locații sunt considerate de mult timp depozite pentru arme furnizate de Iran și puncte de lansare pentru atacuri asupra bazelor americane din regiune.

Pe 4 martie, un raid aerian în provincia Babil l-a ucis pe Abu Hassan al-Fariji, comandant al grupării Kataib Hezbollah, organizație desemnată teroristă de SUA. Gruparea a confirmat moartea acestuia, precizând că Fariji a fost unul dintre liderii săi timp de două decenii. Totuși, oficialii americani nu au confirmat implicarea în acest atac.

Crește presiunea asupra stabilității Irakului

Analiștii consideră că SUA încearcă să reducă influența Iranului în Irak și să slăbească infrastructura militară a grupărilor aliniate Teheranului.

„Ei lucrează pentru a decapita infrastructura susținută de Iran în Irak”, a declarat Tamer Badawi, cercetător asociat la Royal United Services Institute din Londra.

Potrivit acestuia, de la începutul actualelor tensiuni regionale au fost raportate cel puțin 20 de atacuri asupra milițiilor din Irak, care ar fi fost efectuate de forțele americane sau de aliații acestora.

În paralel, Ambasada SUA a avertizat că grupările pro-iraniene continuă să reprezinte o amenințare serioasă. Potrivit diplomaților americani, hotelurile frecventate de străini, facilitățile energetice și infrastructura critică din Irak au devenit ținte ale atacurilor.

Tensiuni și confruntări cu armata irakiană

Situația complică și mai mult echilibrul fragil din Irak, unde guvernul încearcă să mențină relații atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul. Deși oficial Bagdadul nu a comentat valul de lovituri aeriene, mai mulți oficiali irakieni au declarat, neoficial, că nu au îndoieli că SUA se află în spatele acestora.

Recent au fost raportate și confruntări directe. Miercuri, în apropiere de Najaf, un soldat irakian a fost ucis, iar alți militari au fost răniți într-un incident armat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului irakian, Basim al-Awadi, trupele trimise să investigheze zona au fost atacate de „trupe străine necunoscute” și de elicoptere.

„Forțele irakiene au fost supuse unui foc intens și mortal”, a spus acesta, adăugând că incidentul subminează „încrederea dintre Irak și coaliție”.

La rândul său, Tim Hawkins a declarat: „Nu am cunoștință să fi avut vreun rol în acest sens, dar nu am informații complete despre tot ceea ce se întâmplă în Irak”.

