Sute de mii de italieni rămân fără ajutorul social. Ce anunț a făcut guvernul Meloni: „Nu i-am lăsat în urmă pe cei fragili”

Circa 200.000 de cetățeni se vor confrunta cu pierderea sprijinului social denumit „Venit de cetățenie”, pe măsură ce noile inițiative guvernamentale propuse de vor fi implementate.

Guvernul susține că munca este rețeta împotriva sărăciei

„În ceea ce privește numărul de persoane pe care le considerăm angajabili, în intervalul de vârstă 18-59 de ani, la începutul anului, odată cu modificarea, prognozam în jur de 400.000 de persoane. Acum cei care vor rămâne fără acest venit, deoarece nu sunt considerați vulnerabili sunt în jur de 200.000”, a spus ministrul Muncii , Marina Calderone.

Ulterior, Calderone vine în apărarea guvernului în fața acuzațiilor formulate de către opoziție, care susțineau că coaliția adoptă măsuri împotriva celor mai vulnerabile persoane, scrie .

„Încercăm să evidențiem un concept fundamental și anume că adevărata rețetă împotriva sărăciei este munca. Acestea sunt bazele pe care am construit reforma venitului de baza. Cifrele vorbesc și ne spun că piața muncii dă răspunsuri în ceea ce privește angajările și locurile de muncă care există. Nu i-am lăsat în urmă pe cei fragili, dimpotrivă ne-am asigurat că în legea conversiei a existat o nouă deschidere și o revizuire a acestui concept de fragilitate, doar pentru a ne asigura că oricine are nevoie are sprijin”, susține ministrul.

Dezbateri privind salariul minim

La final, ministrul Muncii a abordat subiectul întâlnirii programate pentru vineri, 11 august, între reprezentanții guvernului și cei ai opoziției, în ceea ce privește discuțiile referitoare la salariul minim.

„Guvernul în acest moment, prin premierul Meloni, este deschis la dezbatere, cred că este absolut corect, corect și necesar. Apoi se vor face toate aprecierile și se va defini următorul drum”, a explicat ministrul.