Aproape 1.000 de persoane s-au adunat sâmbătă, în fața biroului oficial de recepție al președintelui Vladimir Putin, pentru a depune plângeri scrise privind probleme sociale și de mediu. Protestul a fost considerat una dintre cele mai mari manifestații de opoziție, de la începutul anului 2024.

Ce i-au cerut cetățenii lui Putin

Plângerile scrise au abordat teme diverse, de la conservarea spațiilor verzi și a reperelor arhitecturale, până la nemulțumiri legate de drumurile cu taxă, proiectele de demolare și reducerea de beneficii sociale. Unele ar fi depus sute de pagini de semnături.

Organizatorii celei mai recente „depuneri în masă de petiții”, printre care fostul candidat la președinție Boris Nadejdin și reprezentanta opoziției, Iulia Galyamina, au subliniat că acesta nu este un protest, ci o formă legală de implicare civică ce nu poate fi interzisă.

Potrivit martorilor oculari și instituțiilor media independente, cetățenii veniți să depună petiții au format cozi ce s-au întins pe 70-115 metri. Unul dintre organizatori a declarat că, la un moment dat, aproximativ 400 de persoane stăteau la coadă în timpul evenimentului care a durat cinci ore și jumătate. Estimările arată că, în total, la manifestație au luat parte între 800 și 1.000 de persoane, potrivit .

Ce au spus organizatorii despre manifestarea de sâmbătă

Participanții au remarcat că biroul de recepție al Kremlinului a procesat petițiile mai rapid decât în alte dăți, cu scopul de a preveni formarea de cozi lungi.

Organizatorii au declarat că prezența la manifestația de sâmbătă a fost semnificativ mai mare decât la depunerile de petiții care au avut loc în cursul acestui an. Ultima mobilizarea a cetățenilor comparabilă cu cea de sâmbăta trecută a avut loc în timpul din martie 2024, când susținătorii opoziției i-au îndemnat pe alegători să se alinieze la secțiile de votare la prânz, într-o campanie numită „La prânz împotriva lui Putin”.

Demonstrațiile publice împotriva războiului Rusiei în Ucraina au devenit din ce în ce mai rare, pe fondul unor legi radicale care interzic critica la adresa armatei. Zeci de oameni au fost amendați, închiși sau forțați să plece în exil pentru opiniile lor anti-război de la începutul invaziei.