Sute de turiști au rămas blocați peste noapte pe un munte din Canada, după ce telecabina a fost lovită de un fulger

Aproximativ 300 de persoane au rămas blocate după ce o pană de curent a dezactivat telecabina cu 40 de vagoane care urcă pe muntele Sulphur din parcul național Banff.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare au arătat zeci de călători dormind înghesuiți sub câteva pături pe podelele din vârful telecabinei.

Current situation at the 👎🏼 The lack of preparedness for situations like this is astonishing. Not even the gift shop is giving away blankets, sweaters etc… only the restaurants started to provide food after 2 hours here and with nobody telling us what is going on

— Helena Gil (@gil_helena)