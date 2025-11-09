B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)

Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 17:58
Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cât de puternic lovește taifunul Fung-wong
  2. Cum se pregătesc filipinezii pentru impactul devastator al taifunului
  3. Cum a complicat Fung-wong eforturile de salvare din Filipine

Taifunul Fung-wong a lovit Filipinele duminică, 9 noiembrie, forțând autoritățile să evacueze peste 900.000 de oameni. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața. Furtuna, transformată într-un „super-taifun”, a generat vânturi de 185 km/h și rafale care au ajuns până la 230 km/h.

Taifunul a lovit provincia Aurora din insula Luzon, cea mai populată din Filipine, la ora locală 21:10. Serviciul meteorologic a avertizat asupra unui „risc major” de valuri capabile să provoace distrugeri și pierderi de vieți.

Fung-wong, cunoscut local ca Uwan, a lovit țara la scurt timp după taifunul Kalmaegi, care a provocat aproape 200 de morți și a devastat numeroase sate, notează BBC.

Cât de puternic lovește taifunul Fung-wong

Zona Bicol, din estul țării, a fost prima care a simțit furia taifunului, încă de duminică dimineață. Furtuna a măturat Insulele Polillo și a continuat spre nord, lăsând în urmă sate inundate și mii de oameni disperați. Autoritățile au închis școli, au mutat cursurile online și au suspendat aproape 300 de zboruri interne și internaționale.

Deși experții spun că Fung-wong își va pierde ușor din intensitate după atingerea țărmului, el rămâne o amenințare serioasă. Meteorologii avertizează că ploile abundente, de peste 200 mm pe metru pătrat, pot provoca inundații masive și alunecări de teren periculoase.

Cum se pregătesc filipinezii pentru impactul devastator al taifunului

Ploi torențiale și rafale violente de vânt au început sâmbătă seara să lovească estul Filipinelor Insulele din est, precum Catanduanes, s-au confruntat duminică dimineață cu condiții extreme și valuri uriașe ce au măturat țărmurile. Autoritățile au cerut localnicilor din zonele joase să se retragă pe terenuri înalte, înainte ca taifunul să lovească în plin.

În provincia Aurora, polițiștii au mers din hotel în hotel, asigurându-se că turiștii din stațiunea Sabang au fost evacuați la timp. Un tânăr de 21 de ani a povestit pentru BBC că marea a crescut brusc, iar angajații au baricadat ferestrele și porțile. Peste 200 de oameni, printre care numeroși copii, s-au adăpostit într-un centru sportiv, sperând să treacă în siguranță peste furtună.

Cum a complicat Fung-wong eforturile de salvare din Filipine

După dezastrul lăsat în urmă de taifunul Kalmaegi, autoritățile au fost nevoite să oprească ultimele misiuni de salvare din cauza taifunului Fung-wong. Furtuna anterioară a declanșat alunecări uriașe de teren, iar unele cartiere sărace au fost complet măturate de viituri. Până acum, bilanțul Kalmaegi este tragic: 204 morți și peste 100 de persoane date dispărute în toată țara.

Taifunul a lovit puternic și Vietnamul, unde cinci oameni au murit, iar vântul a distrus acoperișuri și a doborât copaci. Guvernul filipinez a declarat stare de calamitate națională pentru a mobiliza rapid ajutoare, provizii și fonduri de urgență.

Tags:
Citește și...
Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
Externe
Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ
Externe
Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ
Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”
Externe
Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
Externe
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Externe
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
Externe
Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
Externe
Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
Externe
Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
Putin renunță la unul dintre cei mai fideli colaboratori. Serghei Lavrov concediat după anularea summitului de la Budapesta
Externe
Putin renunță la unul dintre cei mai fideli colaboratori. Serghei Lavrov concediat după anularea summitului de la Budapesta
Război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană atacă ținte Hezbollah
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană atacă ținte Hezbollah
Ultima oră
18:40 - Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
17:11 - Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
16:36 - Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
16:00 - Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
15:51 - Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
15:22 - Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
14:55 - Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
14:19 - Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
13:23 - Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
12:44 - Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite