Taifunul Fung-wong a lovit Filipinele duminică, 9 noiembrie, forțând autoritățile să evacueze peste 900.000 de oameni. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața. Furtuna, transformată într-un „super-taifun”, a generat vânturi de 185 km/h și rafale care au ajuns până la 230 km/h.

Taifunul a lovit provincia Aurora din insula Luzon, cea mai populată din Filipine, la ora locală 21:10. Serviciul meteorologic a avertizat asupra unui „risc major” de valuri capabile să provoace distrugeri și pierderi de vieți.

Fung-wong, cunoscut local ca Uwan, a lovit țara la scurt timp după taifunul Kalmaegi, care a provocat aproape 200 de morți și a devastat numeroase sate, notează .

Cât de puternic lovește taifunul Fung-wong

Zona Bicol, din estul țării, a fost prima care a simțit furia taifunului, încă de duminică dimineață. Furtuna a măturat Insulele Polillo și a continuat spre nord, lăsând în urmă sate inundate și mii de oameni disperați. Autoritățile au închis școli, au mutat cursurile online și au suspendat aproape 300 de zboruri interne și internaționale.

Deși experții spun că Fung-wong își va pierde ușor din intensitate după atingerea țărmului, el rămâne o amenințare serioasă. Meteorologii avertizează că ploile abundente, de peste 200 mm pe metru pătrat, pot provoca inundații masive și alunecări de teren periculoase.

Cum se pregătesc filipinezii pentru impactul devastator al taifunului

Ploi torențiale și rafale violente de vânt au început sâmbătă seara să lovească estul Filipinelor Insulele din est, precum Catanduanes, s-au confruntat duminică dimineață cu condiții extreme și ce au măturat țărmurile. Autoritățile au cerut localnicilor din zonele joase să se retragă pe terenuri înalte, înainte ca taifunul să lovească în plin.

În provincia Aurora, polițiștii au mers din hotel în hotel, asigurându-se că turiștii din stațiunea Sabang au fost evacuați la timp. Un tânăr de 21 de ani a povestit pentru BBC că marea a crescut brusc, iar angajații au baricadat ferestrele și porțile. Peste 200 de oameni, printre care numeroși copii, s-au adăpostit într-un centru sportiv, sperând să treacă în siguranță peste furtună.

Cum a complicat Fung-wong eforturile de salvare din Filipine

După dezastrul lăsat în urmă de taifunul Kalmaegi, autoritățile au fost nevoite să oprească ultimele misiuni de salvare din cauza taifunului Fung-wong. Furtuna anterioară a declanșat alunecări uriașe de teren, iar unele cartiere sărace au fost complet măturate de viituri. Până acum, bilanțul Kalmaegi este tragic: 204 morți și peste 100 de persoane date dispărute în toată țara.

Taifunul a lovit puternic și Vietnamul, unde cinci oameni au murit, iar vântul a distrus acoperișuri și a doborât copaci. Guvernul filipinez a declarat stare de calamitate națională pentru a mobiliza rapid ajutoare, provizii și fonduri de urgență.