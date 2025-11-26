B1 Inregistrari!
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare": „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»"

26 nov. 2025, 07:53
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Cuprins
  1. Talibanii au luat cu asalt moscheile pentru a transmite ordinele privind „femeile neascultătoare”
  2. Cum descriu localnicii noile ordine ale talibanilor

Talibanii din Kandahar, Afganistan, îi instruiesc pe bărbați să denunțe „femeile neascultătoare” pentru a le „corecta” ei comportamentul. Directivele, transmise în moschei din mai multe districte, au stârnit un val de critici. Riscul este ca această practică să alimenteze tensiunile și opresiunile care sunt puse deja pe femeile afgane. 

Talibanii au luat cu asalt moscheile pentru a transmite ordinele privind „femeile neascultătoare”

Localnicii din Kandahar au declarat pentru Afghanistan International că ofițerii din așa-zisa „poliție morală talibană” și-au intensificat recent vizitele la moscheile din oraș. I-au îndemnat pe bărbați să predea femeile care „nu ascultă de membrii familiei de sex masculin, merg la piață fără permisiune sau nu poartă hijabul complet”.

În ultimele zece zile, locuitorii spun că ofițerii au cerut în mod repetat credincioșilor să urmeze instrucțiunile talibanilor și să raporteze femeile care nu le îndeplinesc standardele. În Districtul 9 și în alte zone, membrii talibani ar fi încuiat ușile moscheilor după rugăciunile de seară, împiedicând oamenii să plece până când ofițerii nu terminau de vorbit.

Un locuitor a spus că bărbați înarmați au blocat pe oricine încerca să iasă devreme. „Am venit pentru rugăciuni, dar apoi au spus că nimeni nu poate pleca”, a spus el. „Ne-au spus că femeile care nu își ascultă soții trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate».”

Un alt rezident din Districtul 5 a povestit cum ofițerii au declarat deschis că femeile care nu se supun sau nu respectă „hijabul corespunzător” trebuie să le fie predate. Declarațiile au provocat reacții puternice în tot Kandaharul.

Cum descriu localnicii noile ordine ale talibanilor

Localnicii spun că cererile talibanilor încalcă intimitatea familiei și normele sociale. „Este extrem de rușinos”, a spus un rezident. „Nimeni nu-și va preda soția pentru a fi închisă de alții.”

Un alt rezident a spus că instrucțiunile talibanilor reprezintă „o interferență flagrantă în treburile familiale”, menționând că cereri similare au fost formulate în mai multe districte.

Unii locuitori au avertizat că comportamentul ofițerilor din „poliția morală talibană” pune presiune pe femeilor și încurajează bărbații să folosească ordinele talibanilor ca instrument de coerciție acasă. Aceștia au avertizat că astfel de acțiuni sunt susceptibile de a crește conflictele familiale.

Tags:
