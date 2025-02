Autoritățile dintr-o țară a Asiei Centrale vor publica un ghid cu pentru femei. Sfaturile sunt menite să le ajute, potrivit autorilor, să-și adapteze ținutele tradiționale în funcție de evenimentele la care participă.

Autorităţile din , ţară musulmană laică din Asia Centrală, a anunțat că lucrează la un ghid cu sfaturi destinate femeilor în legătură cu hainele tradiţionale recomandate în fiecare moment din viaţa lor, relatează miercuri AFP.

„Am elaborat un proiect de recomandări privind îmbrăcămintea naţională pentru fete şi femei din Tadjikistan. Această carte, cu titlu de recomandare, se bazează pe surse ştiinţifice şi istorice, precum şi pe experţi”, a declarat un responsabil din cadrul Ministerului Culturii, Khurched Nizomi, citat de AFP.

Ghidul urmează să fie publicat în iulie și va fi distribuit, în prima fază, gratuit. Acesta va include numeroase exemple şi fotografii potrivit oficialului de la Ministerul Culturii. Lucrarea va prezenta hainele recomandate femeilor și fetelor, „în funcţie vârsta lor”, inclusiv „în timpul ceremoniilor, la serviciu, în timpul odihnei, la teatru, acasă”.

Ghiduri similare au fost publicate de autorităţi și în trecut, însă aceasta „depăşeşte ediţiile precedente în ceea ce priveşte calitatea tipăriturii, alegerea fotografiilor, textele şi sursele istorice”.

„Tradiţiile sunt menţinute, cu adăugiri ale creatorilor, în concordanţă cu tendinţele moderne”, a spus oficialul tadjic, adăugând că „ar putea fi dezvoltat un ghid separat pentru bărbaţi”.

Tajikistan, where 97% of the population is Muslim, has banned the Islamic hijab throughout the country.

The government of Tajikistan stated:

‘Hijabs are an alien culture and a cultural invasion. Women in this country have freedom and do not cover their hair!’

