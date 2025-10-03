Papua Noua Guinee se află în discuții „primuloase” cu Meta privind impunerea unor restricții de vârstă pentru a reduce impactul conținutului dăunător, pe fondul criticilor aduse abordării „dure” de până acum a guvernului în ceea ce privește reglementarea rețelelor sociale.

De ce se dorește restricționarea rețelelor sociale

Guvernul se așteaptă ca propunerea sa de Politică privind Rețelele Sociale 2025 să fie prezentată parlamentului la sfârșitul acestei luni. Conform politicii, utilizatorii cu vârsta de 14 ani și peste vor avea nevoie de un ID digital SevisPass înainte de a se putea conecta la platforme precum Facebook, TikTok, Instagram și X.

Guvernul a declarat că rețelelor sociale a fost necesară pentru a opri abuzurile online, știrile false și escrocheriile. Companiile de social media vor trebui, de asemenea, să se înregistreze în Papua Noua Guinee și să respecte legile locale, iar o nouă Direcție națională de Siguranță Electronică va fi înființată pentru a monitoriza conținutul dăunător.

„Suntem în discuții timpurii cu Meta privind impunerea verificării vârstei ca punct de plecare”, a declarat secretarul departamentului de tehnologie a informației și comunicațiilor din Papua Noua Guinee, Steven Matainaho, pentru .

Oficialii au refuzat să comenteze mai departe. O sursă guvernamentală a declarat pentru The Guardian că cabinetul a aprobat politica rețelelor sociale și că aceasta va fi depusă în parlament când se va întruni luna viitoare.

Decizia criticată dur

Restricțiile propuse vin în timp ce vecinul sudic al PNG, Australia, se pregătește să implementeze mult așteptata interdicție a accesului rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani. Guvernele și firmele de tehnologie urmăresc îndeaproape eforturile Australiei, care se vor baza probabil pe inteligența artificială și datele comportamentale pentru a estima vârsta utilizatorilor și nu vor efectua verificări generale ale vârstei.

Încercările de a reglementa conținutul și platformele online au stârnit îngrijorarea publică în PNG cu privire la accesul la informații și temerile de cenzură.

„Pe hârtie sună a protecție, dar în realitate ar putea reduce la tăcere oamenii care se bazează pe Facebook sau TikTok pentru a se exprima”, a declarat Jonathan Makil, student la științe politice la Universitatea din Papua Noua Guinee.

Emmanuel Tipi, un comediant cunoscut sub numele de KabbageGang pe Facebook, a declarat că platforma este „unul dintre cele mai puternice instrumente pentru locuitorii de rând din Papua Noua Guinee de a împărtăși informații, de a se exprima și de a accesa știri dincolo de mass-media tradițională.

„Dacă guvernul introduce reglementări dure, cum ar fi înregistrarea actului de identitate, riscă să reducă la tăcere vocile, în special pe cele care se bazează pe umor și creativitate pentru a educa și a se implica”, a spus Tipi. „Oamenii s-ar putea simți mai puțin liberi să interacționeze, să comenteze sau să împărtășească din cauza fricii de supraveghere.” În martie, guvernul a provocat indignare când a închis temporar Facebook ca „test” pentru a evalua capacitățile sale de a reglementa conținutul online. A făcut acest lucru în temeiul noilor legi antiteroriste care au conferit guvernului puteri de a monitoriza și restricționa comunicarea online.