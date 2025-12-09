B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume

Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume

Iulia Petcu
09 dec. 2025, 11:53
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
sursa foto: la Repubblica
Cuprins
  1. De ce a fost introdusă „taxa îndrăgostiților”
  2. Cum a devenit Casa Julietei o atracție internațională

Casa Julietei din Verona introduce o taxă controversată: 12 euro pentru accesul în curte, până pe 6 ianuarie. Măsura a stârnit haos, cozi imense și proteste, iar autoritățile discută deja posibilitatea de a renunța la taxă. În timp ce turiștii se înghesuie să atingă celebra statuie a Julietei, centrul istoric se blochează, iar comercianții și ghizii turistici sunt epuizați.

De ce a fost introdusă „taxa îndrăgostiților”

Weekendul prelungit din cauza sărbătorii „Imaculatei Concepții” a adus mii de vizitatori la Casa Julietei de pe Via Cappello 23, unul dintre cele mai populare obiective turistice din Italia. Fără să știe, turiștii au descoperit că accesul în curte nu mai este gratuit.

Conform Repubblica, biletul costă 12 euro, iar vizita include balconul și muzeul asociat, cu tururi de 15 minute și maxim 45 de persoane simultan. Rezultatul: cozi interminabile, aglomerație în piațele centrale și turiști frustrați.

Leonardo Calabretta, ghid turistic, a declarat: „Asiaticii vin la Verona doar pentru ea. Rezervă cu multe luni înainte. Este de neiertat să anunți restricționarea accesului și taxa cu două zile înainte, cu un afiș pe stradă, fără măcar să avertizeze că, din moment ce biletele online sunt epuizate, vizitatorii sunt acum refuzați”. Centrul istoric a fost paralizat, iar mulțimea, furioasă, s-a adunat în fața intrării păzite de securitate.

Astăzi, la Palazzo Barbieri, va avea loc o ședință pentru a decide dacă taxa va fi menținută sau redusă. Una dintre propuneri este deschiderea unui acces secundar prin Teatro Nuovo, redeschiderea curții și stabilirea unui bilet simbolic de 2-3 euro pentru cei care nu vor să plece fără să atingă statuia Julietei. Această măsură ar putea fluidiza traficul și reduce tensiunile generate de aglomerația recentă, relatează libertatea.ro.

Cum a devenit Casa Julietei o atracție internațională

Casa Julietei, o clădire medievală din secolul al XIII-lea, a devenit celebră datorită legendei lui Shakespeare și promovării intenționate de burghezia veroneză din secolul XIX. Primăria a cumpărat clădirea în 1905, a adăugat balconul gotic și a restaurat interiorul pentru a amplifica mitul Romeo și Julieta. Statuia de bronz a Julietei, amplasată în 1972, a creat tradiții precum atingerea piciorului pentru noroc în dragoste și mii de scrisori anuale, consolidând atracția turistică.

Un episod controversat a avut loc în 2010, când patru români au scris pe placa memorială „Ioana + Ciprian” și „Iri + Andreea”. Poliția i-a prins pe unul dintre ei și l-a amendat cu 10.000 de euro, în timp ce ceilalți au scăpat. Acest incident evidențiază preocuparea autorităților pentru protejarea patrimoniului și a tradițiilor asociate locului, în contextul aglomerației turistice tot mai mari.

Tags:
Citește și...
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Externe
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare
Externe
Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți
Externe
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor
Externe
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor
SUA își înarmează soldații cu drone inspirate de modelul iranian Shahed
Externe
SUA își înarmează soldații cu drone inspirate de modelul iranian Shahed
Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
Externe
Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
Top 3 cele mai bune destinații din lume pentru a deține o casă de vacanță
Externe
Top 3 cele mai bune destinații din lume pentru a deține o casă de vacanță
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Externe
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Externe
Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
Externe
Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
Ultima oră
11:54 - Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
11:41 - O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
11:39 - Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
11:33 - Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
11:12 - De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
11:11 - Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
10:56 - PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
10:54 - Vremea de Crăciun și Revelion 2025 în România: Când și unde va ninge
10:45 - Călin Georgescu, eșec în fața instanței. Dosarul de propagandă legionară al fostului candidat poate începe
10:36 - Felicitarea de Crăciun a Familiei Regale: Regele Charles și Regina Camilla surprind prin simplitate