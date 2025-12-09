Casa Julietei din Verona introduce o taxă controversată: 12 euro pentru accesul în curte, până pe 6 ianuarie. Măsura a stârnit haos, cozi imense și proteste, iar autoritățile discută deja posibilitatea de a renunța la taxă. În timp ce turiștii se înghesuie să atingă celebra statuie a Julietei, centrul istoric se blochează, iar comercianții și ghizii turistici sunt epuizați.

De ce a fost introdusă „taxa îndrăgostiților”

Weekendul prelungit din cauza sărbătorii „Imaculatei Concepții” a adus mii de vizitatori la Casa Julietei de pe Via Cappello 23, unul dintre cele mai populare obiective turistice din Italia. Fără să știe, au descoperit că accesul în curte nu mai este gratuit.

Conform , biletul costă 12 euro, iar vizita include balconul și muzeul asociat, cu tururi de 15 minute și maxim 45 de persoane simultan. Rezultatul: cozi interminabile, aglomerație în piațele centrale și turiști frustrați.

Leonardo Calabretta, ghid turistic, a declarat: „Asiaticii vin la Verona doar pentru ea. Rezervă cu multe luni înainte. Este de neiertat să anunți restricționarea accesului și taxa cu două zile înainte, cu un afiș pe stradă, fără măcar să avertizeze că, din moment ce biletele online sunt epuizate, vizitatorii sunt acum refuzați”. Centrul istoric a fost paralizat, iar mulțimea, furioasă, s-a adunat în fața intrării păzite de securitate.

Verona, per un mese visite solo a pagamento nel cortile della casa di Giulietta. Polemiche per le nuove regole che da sabato 6 dicembre, e fino al 6 gennaio, limiteranno l’accesso a uno dei luoghi più visitati della città. — Tgr Rai Veneto (@TgrRaiVeneto)

Astăzi, la Palazzo Barbieri, va avea loc o ședință pentru a decide dacă taxa va fi menținută sau redusă. Una dintre propuneri este deschiderea unui acces secundar prin Teatro Nuovo, redeschiderea curții și stabilirea unui bilet simbolic de 2-3 euro pentru cei care nu vor să plece fără să atingă statuia Julietei. Această măsură ar putea fluidiza traficul și reduce tensiunile generate de aglomerația recentă, relatează libertatea.ro.

Cum a devenit Casa Julietei o atracție internațională

Casa Julietei, o clădire medievală din secolul al XIII-lea, a devenit celebră datorită legendei lui Shakespeare și promovării intenționate de burghezia veroneză din secolul XIX. Primăria a cumpărat clădirea în 1905, a adăugat balconul gotic și a restaurat interiorul pentru a amplifica mitul Romeo și Julieta. de bronz a Julietei, amplasată în 1972, a creat tradiții precum atingerea piciorului pentru noroc în dragoste și mii de scrisori anuale, consolidând atracția turistică.

Un episod controversat a avut loc în 2010, când patru români au scris pe placa memorială „Ioana + Ciprian” și „Iri + Andreea”. Poliția i-a prins pe unul dintre ei și l-a amendat cu 10.000 de euro, în timp ce ceilalți au scăpat. Acest incident evidențiază preocuparea autorităților pentru protejarea patrimoniului și a tradițiilor asociate locului, în contextul aglomerației turistice tot mai mari.