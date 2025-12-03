B1 Inregistrari!
Externe » UE schimbă regulile pentru vacanțele anulate și protecția turiștilor. Ce aduc noile măsuri

UE schimbă regulile pentru vacanțele anulate și protecția turiștilor. Ce aduc noile măsuri

Iulia Petcu
03 dec. 2025, 21:24
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. În ce situații pot călătorii primi rambursare completă
  2. Ce obligații noi vor avea agențiile
  3. Ce informații suplimentare vor primi turiștii înainte de a cumpăra o vacanță
  4. Când ar putea deveni aplicabile noile reguli europene

Uniunea Europeană pregătește schimbări importante pentru protecția turiștilor care își anulează vacanțele. Un acord provizoriu ar urma să clarifice rambursările, obligațiile agențiilor și informațiile oferite înainte de cumpărare.

În ce situații pot călătorii primi rambursare completă

Negociatorii Parlamentului European și reprezentanții statelor membre au stabilit un cadru provizoriu menit să consolideze drepturile celor care cumpără pachete turistice. Conform acordului, persoanele care renunță la vacanță din cauza unor „circumstanțe inevitabile și extraordinare” vor putea solicita recuperarea integrală a sumelor achitate. Această formulare acoperă evenimente neașteptate, care fac imposibilă desfășurarea călătoriei în condiții de siguranță sau normalitate.

Prin introducerea acestor noi reguli, autoritățile europene încearcă să prevină situațiile în care turiștii suportă pierderi financiare din cauza unor fenomene asupra cărora nu au niciun control. Totodată, cadrul legal îi obligă pe organizatori să acționeze mai responsabil atunci când astfel de circumstanțe apar.

Ce obligații noi vor avea agențiile

Acordul include termene stricte privind returnarea banilor. Dacă un pachet turistic este anulat de agenție sau de organizator, rambursarea către client va trebui efectuată în cel mult 14 zile. Regula vine în urma numeroaselor situații din trecut în care turiștii au fost nevoiți să aștepte luni întregi pentru a-și recupera banii.

Organizatorii pot oferi în continuare vouchere, dar clienții nu vor fi obligați să le accepte, relatează capital.ro. Rambursarea nu va mai depinde de consimțământul turistului pentru un voucher, ceea ce pune capăt practicii frecvente din ultimii ani, când această opțiune era folosită ca soluție implicită.

Dacă turiștii aleg totuși varianta voucherului, acesta va trebui să aibă o valoare cel puțin egală cu suma ce ar fi fost înapoiată în numerar. Măsura previne situațiile în care consumatorii ar primi compensații mai dezavantajoase decât rambursarea directă. Scopul este de a proteja atât clienții, cât și stabilitatea companiilor din domeniu, fără ca una dintre părți să fie pusă într-o poziție nefavorabilă.

Ce informații suplimentare vor primi turiștii înainte de a cumpăra o vacanță

Un capitol important al acordului se referă la creșterea nivelului de transparență. Organizatorii vor avea obligația să ofere date clare despre metodele de plată, condițiile de intrare în anumite state, eventualele taxe percepute în cazul anulării și informații despre accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. Prin aceste modificări, clienții vor putea lua decizii informate și vor evita situațiile în care află detalii importante abia după achiziție.

Când ar putea deveni aplicabile noile reguli europene

Modificările legislative propuse de Comisia Europeană la finalul anului 2023 urmează să fie aprobate oficial atât de Parlamentul European, cât și de guvernele statelor membre. Procedura este estimată să se încheie la începutul lui 2026. Ulterior, fiecare stat va avea la dispoziție 28 de luni pentru a adapta legislația internă, iar aplicarea efectivă va începe după încă șase luni. În practică, turiștii vor resimți schimbările la câțiva ani distanță de la adoptarea finală.

