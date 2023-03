Teamă de persecuții anticreștine în Israel: Credincioșii care vorbesc despre Iisus, fie și online, ar putea fi condamnați la închisoare

„Este posibil ca , în acest an, să poată adopta o legislație care gestul de a împărtăși mesajul Evangheliei în țara în care Iisus a fost născut, a predicat, a murit, a fost îngropat și a înviat din morți?

Din păcate, da.

Pe măsură ce se apropie Duminica Floriilor și Paștele – cele mai sacre două zile din calendar pentru cei care Îl urmează pe Iisus atât ca Dumnezeu, cât și ca Mesia – doi membri ai Knessetului (parlamentul Israelului) au introdus săptămâna trecută un proiect de lege care ar interzice orice gest al oamenilor de a vorbi despre Iisus.

Proiectul de lege i-ar trimite pe predicatori la închisoare.” – avertizează ziarul .

Un proiect de lege care vizează persecuții și pedepse cu închisoarea împotriva creștinilor și altor comunități religioase din Israel stârnește îngrijorări cu puțin timp înainte de Duminica Floriilor și Paște, sărbători importante când Ierusalimul va primi vizita multor pelerini.

Netanyahu promite pe Twitter că nu va băga la închisoare creștinii din Israel

Ca reacție la îngrijorările internaționale, premierul israelian Benjamin Netanyahu a venit cu precizări referitoare la actul normativ depus de doi parteneri ai coaliției sale de guvernare prin care se propune pedeapsa cu închisoarea pentru creștinii care vorbesc despre credința în Isus în prezența unor evrei.

„Nu vom avansa nicio lege împotriva comunității creștine”, a scris prim-ministrul israelian pe Twitter.

Un an de închisoare dacă un creștin vorbește despre credința sa cu un adult și doi ani dacă este auzit de un copil

Dacă legea ar fi votată de coaliția extremistă aflată la guvernare, toate persoanele de altă credință decât cea evreiască ar putea fi condamnate la închisoare dacă, în orice mod, doresc să discute sau să convertească persoane de altă religie, menționează .

Pedeapsa pentru acest fapt ar fi „un an de închisoare” iar în cazul în care conversația are loc cu un minor – o persoană cu vârsta sub 18 ani – pedeapsa ar fi „doi ani de închisoare„.

Proiectul de lege s-ar aplica persoanelor care au conversații pe teme religioase, chiar și provocați, cu cetățenii israelieni de orice religie.

În explicația oficială a proiectului de lege, cei doi legislatori israelieni au subliniat în mod special avertismentul de a opri creștinii, în special – relatează

Închisoare și pentru un email evanghelic

De asemenea, legea ar face ilegală activitatea cuiva „care trimite spre o persoană – direct, digital, prin poștă sau online – în scopul de a converti la religia sa.”

Astfel, producerea și publicarea de videoclipuri online care să explice Evanghelia evreilor sau musulmanilor din Israel – și celor de orice alte credințe religioase – ar deveni brusc ilegală.

Publicarea de cărți, alte literaturi tipărite, articole online, podcast-uri sau alte forme de mass-media care explică viața și slujirea lui Iisus și mesajul Său găsit în Noul Testament ar deveni, de asemenea, ilegale.

La fel și discutarea mesajului Evangheliei prin e-mail, mesaje text, scrisori scrise și/sau pe rețelele de socializare, inclusiv răspunsul la întrebările inițiate de oameni care nu-L urmează pe Isus.

Cine legiferează persecuțiile anticreștine din Israel

Autorii acestei legislații șovine sunt Moshe Gafni și Yaakov Asher, doi evrei ultraortodocși din Knesset; ambii sunt membri ai United Torah Judaism (UTJ), un partid politic haredi (extrem de religios) care deține în total șapte din cele 120 de locuri din actualul Knesset.

Cei doi sioniști care susțin trimiterea la închisoare a creștinilor sunt voci influente, susținuți cu numeroase voturi în cadrul coaliției de guvernare de 64 de locuri condusă de Netanyahu, relatează

Diplomația americană avertizează asupra acestei legi

La nivel global, se estimează că există 600 de milioane, Alianței Evanghelice Mondiale.

Proiectul de lege ar putea atrage, de asemenea, critici dure atât din partea republicanilor, cât și a democraților din Congres, din ramura executivă, inclusiv în rândul guvernatorilor americani care iubesc Israelul și au stat întotdeauna alături de statul evreu, dar care s-ar opune cu înverșunare eforturilor de a reduce la tăcere creștinii în Țara Sfântă, menționează presa irsaeliană.

Fostul ambasador american al libertății religioase internaționale Sam Brownback – care a servit în timpul administrației Trump-Pence – este primul lider american care a avertizat public că acest nou proiect de lege reprezintă o amenințare masivă la adresa libertății de exprimare, a drepturilor omului și a libertății religioase.

„Țările libere și democratice pur și simplu nu scot în afara legii schimbul liber de idei și care include credințe și convingeri religioase. Articolul 18 din Carta Universală a Drepturilor Omului – pe care Israelul a semnat-o – garantează libertatea religioasă, inclusiv dreptul de a vă decide propriile convingeri de credință” – a subliniat ambasadorul Sam Brownback.