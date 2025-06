Tensiuni în tabăra lui Trump, pe fondul războiului dintre Israel și Iran

Președintele Donald Trump a minimalizat miercuri orice idee că susținătorii săi încep să fie nemulțumiți pe fondul incertitudinii legate de posibilitatea de a ordona un atac american asupra Iranului, abordând o ruptură între unii dintre cei mai vocali susținători ai săi MAGA și conservatorii securității naționale.

„Susținătorii mei sunt mai îndrăgostiți de mine astăzi, iar eu sunt mai îndrăgostit de ei, mai mult decât erau chiar și în perioada alegerilor, când am avut o victorie covârșitoare”, a declarat Trump reporterilor, potrivit .

„Poate că am unii oameni care sunt puțin nemulțumiți acum, dar am unii oameni care sunt foarte fericiți și am oameni din afara bazei care nu pot crede că se întâmplă asta, sunt atât de fericiți”, a spus el.

Trump s-a întâlnit marți cu echipa sa de securitate națională, iar miercuri, secretarul Apărării, Pete Hegseth, le-a spus parlamentarilor că Pentagonul îi oferă lui Trump posibile opțiuni privind Iranul, dar nu a spus dacă armata intenționează să asiste la atacurile israeliene.

„S-ar putea să o fac, s-ar putea să nu o fac”, a spus Trump miercuri, în schimbul de replici cu reporterii. „Adică, nimeni nu știe ce voi face.”

Comentariile lui Trump au venit în contextul în care unii susținători de lungă durată ai mantrei sale „America First” îl critică pentru că evaluează un rol mai mare al SUA în conflictul dintre Israel și Iran, după o săptămână de atacuri și contraatacuri mortale.

Reprezentanta republicană din Georgia, Marjorie Taylor Greene, comentatorul Tucker Carlson și conservatorul Charlie Kirk se numără printre cei care le amintesc publicului lor devotat de promisiunile lui Trump din 2024 de a rezista implicării militare în străinătate.

Iată o privire asupra celorlalți care au intervenit:

Cu puțin timp înainte ca Trump să vorbească, Steve Bannon, unul dintre principalii consilieri ai campaniei sale din 2016, a declarat unui public din Washington că sentimentele amare legate de Irak au fost o forță motrice pentru prima candidatură prezidențială a lui Trump și pentru mișcarea MAGA, spunând că „unul dintre principiile de bază este să nu existe războaie veșnice” pentru baza lui Trump.

Însă Bannon – un aliat vechi al lui Trump, care a ispășit o pedeapsă de patru luni pentru sfidarea unei citații în cadrul anchetei Congresului privind atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021 – a continuat să sugereze că Trump își va menține loialitatea față de baza sa, indiferent de situație. Miercuri, Bannon a recunoscut că, deși el și alții vor argumenta împotriva intervenției militare până la sfârșit, „mișcarea MAGA îl va susține pe Trump”.

În cele din urmă, Bannon a spus că Trump va trebui să își prezinte argumentele în fața poporului american dacă vrea să se implice în Iran – și încă nu a făcut-o.

„Nu ne place. Poate că o urâm”, a spus Bannon, anticipând care va fi răspunsul MAGA. „Dar, știți, ne vom alătura.”

Teoreticianul conspirației de extremă dreapta și gazda emisiunii Infowars a postat miercuri pe rețelele de socializare o fotografie alăturată a fotografiei prezidențiale oficiale a lui Trump și o imagine compozită generată de inteligență artificială a lui Trump și a fostului președinte George W. Bush, pe care Trump și mulți dintre aliații săi l-au denigrat mult timp pentru implicarea Statelor Unite în așa-numitele „războaie eterne” din Irak și Afganistan.

Scriind „Pentru ce ați votat” deasupra imaginii lui Trump și „Ce ați obținut” deasupra imaginii compozite, Jones a adăugat: „Sper că nu este cazul…”