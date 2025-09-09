B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor

Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor

B1.ro
09 sept. 2025, 19:16
Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor
Sursă foto: Captură YouTube

Protestele violente din Nepal continuă, iar numărul victimelor crește. Marți, sute de manifestanți au pătruns în clădirea Parlamentului din Kathmandu și au incendiat-o. Se pare că nici demisia prim-ministurlui K.P. Sharma Oli nu a fost suficientă pentru a-i liniști pe cei care cer protestează împotriva corupției, relatează EFE.

Cuprins:

  1. Câte victime au făcut protestele din Nepal
  2. Ce rezultate au avut protestele din Nepal

Câte victime au făcut protestele din Nepal

În imaginile difuzate de media locale se poate observa cu fumul negru iese din complexul clădirii Parlamentului, în timp ce militarii prezenți în zonă evită să intervină pentru a opri atacul sau a stinge focul.

Atacul de marți reprezintă apogeul celor două zile de proteste ale tinerilor din Nepal, care au ieșit în stradă pentru a-și striga nemulțumirile legate de  corupție și cenzură. Cel puțin 25 de persoane au murit și peste 300 de oameni au fost răniți în timpul confruntărilor dintre manifestanți și forțele de ordine.

Marți, Rajyalaxmi Chitrakar, soția fostului prim-ministru nepalez Jhalanath Khanal, a ajuns în stare critică la spital, cu arsuri grave, în urma incendierii locuinței sale din Kathmandu de către manifestanți. Din nefericire, femeia nu a putut fi salvată și a decedat la unitatea medicală la care fusese transportată.

Tot în cursul zilei de marți, violențele din stradă s-au extins în întreaga capitală, iar mai mulți lideri, precum fostul prim-ministru Sher Bahadur Deuba, au fost răniți în timpul atacurilor asupra locuințelor lor. Nici rreședința privată a lui Oli nu a scăpat neatinsă, fiind incendiată de manifestanți.

Ce rezultate au avut protestele din Nepal

Această escaladare a violenței a avut loc în ciuda faptului că, cu câteva ore în urmă, 20 de deputați din Partidul Rastriya Swatantra (RSP) au demisionat în bloc, declarând că Parlamentul „și-a pierdut legitimitatea” și au propus crearea unui „guvern civil interimar”, potrivit Agerpres.

Demisia deputaților a urmat celei a prim-ministrului Oli, care a demisionat în cursul dimineții printr-o scrisoare adresată președintelui, fiind constrâns să recurgă la acest gest de gestionarea protestelor și demisia anterioară a cinci miniștri din cabinetul său.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
Externe
IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul
Externe
Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul
Cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar! Ce au pățit doi proaspăt căsătoriți, în timp ce făceau pozele pentru nuntă
Externe
Cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar! Ce au pățit doi proaspăt căsătoriți, în timp ce făceau pozele pentru nuntă
Mega scandal regal! Au apărut fotografii nemaivăzute până acum cu Meghan Markle, pe un iaht de lux. Cine e bărbatul cu care se săruta și cu cine se mai afla acolo
Externe
Mega scandal regal! Au apărut fotografii nemaivăzute până acum cu Meghan Markle, pe un iaht de lux. Cine e bărbatul cu care se săruta și cu cine se mai afla acolo
Două turiste din SUA au stârnit amuzamentul internauților când au povestit cum au ajuns în Tunisia, în loc de Franța
Externe
Două turiste din SUA au stârnit amuzamentul internauților când au povestit cum au ajuns în Tunisia, în loc de Franța
Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”
Externe
Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”
Ce a strigat Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, în timp ce Maia Sandu ținea un discurs. Eurodeputații au huiduit-o pe lidera S.O.S. România
Externe
Ce a strigat Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, în timp ce Maia Sandu ținea un discurs. Eurodeputații au huiduit-o pe lidera S.O.S. România
Peste 20 de oameni au fost uciși în timp ce așteptau să-și ridice pensia. „Acesta este terorism pur”
Externe
Peste 20 de oameni au fost uciși în timp ce așteptau să-și ridice pensia. „Acesta este terorism pur”
Un bulldog francez, colegul de muncă al unui bărbat din China. Câinele adună PET-uri pentru stăpân şi câştigă bani
Externe
Un bulldog francez, colegul de muncă al unui bărbat din China. Câinele adună PET-uri pentru stăpân şi câştigă bani
Ultima oră
19:57 - România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
19:46 - O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
19:42 - Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
19:26 - IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
19:26 - Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
19:12 - Trucul care te scapă de insomnie. O expertă Harvard te învață ce să faci ca să adormi rapid
19:11 - Mihai Daraban, în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation, privind dezvoltarea economică regională
19:00 - Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul
18:59 - Ministrul Dragoş Pîslaru a anunțat ce măsuri va conține pachetul 3: „Vă pot confirma că există discuţii din ce în ce mai avansate pe această zonă”
18:39 - Anchetă la o grădiniță din Satu Mare, după ce copiii au fost îmbrăcați în uniforme similare cu cele din comunism