Protestele violente din Nepal continuă, iar numărul victimelor crește. Marți, sute de manifestanți au pătruns în clădirea Parlamentului din Kathmandu și au incendiat-o. Se pare că nici demisia prim-ministurlui K.P. Sharma Oli nu a fost suficientă pentru a-i liniști pe cei care cer protestează împotriva corupției, relatează EFE.

Cuprins:

Câte victime au făcut protestele din Nepal Ce rezultate au avut protestele din Nepal

Câte victime au făcut protestele din Nepal

În imaginile difuzate de media locale se poate observa cu fumul negru iese din complexul clădirii Parlamentului, în timp ce militarii prezenți în zonă evită să intervină pentru a opri atacul sau a stinge focul.

Atacul de marți reprezintă apogeul celor două zile de proteste ale tinerilor din Nepal, care au ieșit în stradă pentru a-și striga nemulțumirile legate de corupție și cenzură. Cel puțin 25 de persoane au murit și peste 300 de oameni au fost răniți în timpul confruntărilor dintre manifestanți și forțele de ordine.

Marți, Rajyalaxmi Chitrakar, soția fostului prim-ministru nepalez Jhalanath Khanal, a ajuns în stare critică la spital, cu grave, în urma incendierii locuinței sale din Kathmandu de către manifestanți. Din nefericire, femeia nu a putut fi salvată și a decedat la unitatea medicală la care fusese transportată.

Tot în cursul zilei de marți, violențele din s-au extins în întreaga capitală, iar mai mulți lideri, precum fostul prim-ministru Sher Bahadur Deuba, au fost răniți în timpul atacurilor asupra locuințelor lor. Nici rreședința privată a lui Oli nu a scăpat neatinsă, fiind incendiată de manifestanți.

Ce rezultate au avut protestele din Nepal

Această escaladare a violenței a avut loc în ciuda faptului că, cu câteva ore în urmă, 20 de deputați din Partidul Rastriya Swatantra (RSP) au demisionat în bloc, declarând că Parlamentul „și-a pierdut legitimitatea” și au propus crearea unui „guvern civil interimar”, potrivit .

Demisia deputaților a urmat celei a prim-ministrului Oli, care a demisionat în cursul dimineții printr-o scrisoare adresată președintelui, fiind constrâns să recurgă la acest gest de gestionarea protestelor și demisia anterioară a cinci miniștri din cabinetul său.