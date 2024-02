Tentativă de asasinat asupra președintelui palestinian Mahmoud Abbas / Convoiul său, atacat de o organizație anti-Israel (VIDEO)

Convoiul președintelui palestinian Mahmoud Abbas a fost atacat, marți. Unul dintre agenții care compun gărzile de corp ale lui Abbas a fost împușcat, iar atacul a fost revendicat de organizația numită „Fiii lui Abu Jandal”, potrivit .

Războiul Israel-Hamas continuă în Gaza și, în timp ce evoluțiile din regiune sunt monitorizate îndeaproape, tentativa de asasinat organizată marți împotriva președintelui palestinian Mahmoud Abbas a provocat panică în regiune.

Militanții „Fiii lui Abu Jandal” sunt organizați în cadrul instituției de securitate palestiniene din Cisiordania. Aceștia i-au dat lui Mahmoud Abbas 24 de ore pentru a lua măsuri împotriva Israelului.

❗️ Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas’s convoy attacked, one guard known dead – Yeni Safak

A video of the alleged attack is circulating online. Whether Abbas himself was injured was not specified. A group called the „Sons of Abu Jandal’” claimed responsibility for the…

— NEXTA (@nexta_tv)