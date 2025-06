Tentativă de asasinat asupra senatorului columbian Miguel Uribe. A fost împușcat în timpul unui miting electoral în Bogotá (VIDEO)

Senatorul Miguel Uribe, candidat la alegerile prezidențiale din 2026, se află în stare critică după ce a fost împușcat de trei ori în timpul unui miting electoral desfășurat sâmbătă în cartierul Fontibón din Bogotá, potrivit .

Uribe, membru al partidului conservator Centrul Democrat, a fost atacat în spate de persoane înarmate în timp ce susținea un eveniment de campanie în aer liber.

Autoritățile au reținut un suspect, un minor de aproximativ 15 ani, care a fost rănit în timpul intervenției și primește îngrijiri medicale. Alte două persoane au fost de asemenea rănite, iar poliția a confiscat o armă de tip Glock.

Motivele atacului nu sunt încă clare, iar autoritățile desfășoară o anchetă amplă pentru a identifica eventualii complici și ordonatorii atacului.

Soția senatorului, Maria Claudia Tarazona, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, spunând că Miguel Uribe „luptă pentru viața sa”, notează .

Ministrul apărării, Pedro Sánchez, l-a vizitat la spital și a anunțat mobilizarea tuturor resurselor militare, de poliție și de informații pentru investigarea incidentului.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a condamnat atacul și a exprimat solidaritate față de familia senatorului, menționând că ancheta va urmări și eventualele eșecuri ale protocoalelor de securitate. Șeful poliției a declarat că suspectul a fost reținut de un agent de pază prezent la fața locului.

