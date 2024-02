Tragedie în Florida! Un avion s-a prăbușit peste un cartier de case / Autoritățile anunță mai multe persoane decedate

Un joi, 1 februarie, peste un cartier de case din Clearwater, Florida, în sud-estul SUA. Autoritățile locale au anunțat că mai multe persoane au decedat.

Șeful de pompieri din sector, Scott Ehlers, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că „Sunt mai mulți morți, atât în aparat, cât și în interiorul unor locuințe mobile”, potrivit Agerpres.

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say „several” people have been killed.

