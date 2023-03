Tragedie în India: Cel puțin opt oameni au murit după ce acoperișul unui depozit de cartofi s-a prăbușit peste ei

Acoperișul unui depozit de cartofi dintr-un stat din nordul Indiei a cedat și a ucis peste 8 persoane. Până acum au fost salvați 11 oameni.

Accidentul s-a petrecut într-un stat din nordul țării. Depozitul de cartofi nu era construit conform standardelor și era, de ceva vreme, într-o stare deplorabilă.

Several killed as potatoes bury people after roof collapses in India

