Tragedie în Italia. O femeie a murit, după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea

Un bărbat, în vârstă de 70 de ani, a vrut să se sinucidă și a decis să sară de la etajul 4. Acesta a căzut peste o femeie. El a ajuns în stare gravă la spital, însă femeia a decedat. Totul s-a întâmplat în Milano, Italia.
Tragedia a avut loc duminică seara pe Via Fratelli di Dio din cartierul Baggio din Milano. Bărbatul de 70 de ani a sărit de la balconul apartamentului său de la etajul 4. Înainte de a face acest gest extrem, bătrânul nu s-a asigurat.
În acel moment, o femeie, în vârstă de 83 de ani, se afla în curtea interioară. Bărbatul a căzut peste aceasta, iar impactul puternic a dus la decesul femeii.
Femeia de 83 de ani a murit, însă bărbatul care a vrut să se sinucidă a supraviețuit. Acesta a fost salvat și dus la Spitalul Niguarda în stare critică, conform Observator.
Potrivit informațiilor actuale, bărbatul se află în stare gravă, însă viața sa nu este pusă în pericol. În urma acestora, individul a fost acuzat de omor din culpă.