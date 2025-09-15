Tragedie în Italia. O femeie a murit, după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea

Un bărbat, în vârstă de 70 de ani, a vrut să se sinucidă și a decis să sară de la etajul 4. Acesta a căzut peste o femeie. El a ajuns în stare gravă la spital, însă femeia a decedat. Totul s-a întâmplat în , Italia.

O viață luată

a avut loc duminică seara pe Via Fratelli di Dio din cartierul Baggio din Milano. Bărbatul de 70 de ani a sărit de la balconul apartamentului său de la etajul 4. Înainte de a face acest gest extrem, bătrânul nu s-a asigurat.

În acel moment, o femeie, în vârstă de 83 de ani, se afla în curtea interioară. Bărbatul a căzut peste aceasta, iar impactul puternic a dus la decesul femeii.

Plan eșuat

Femeia de 83 de ani a murit, însă bărbatul care a vrut să se sinucidă a supraviețuit. Acesta a fost salvat și dus la Spitalul Niguarda în stare critică, conform .

Potrivit informațiilor actuale, bărbatul se află în stare gravă, însă viața sa nu este pusă în pericol. În urma acestora, individul a fost acuzat de omor din culpă.