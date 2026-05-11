Autoritățile americane investighează un caz grav descoperit în apropiere de granița cu Mexicul, după ce șase persoane au fost găsite moarte într-un vagon utilizat pentru transportul de marfă. Ancheta se concentrează acum pe identitatea victimelor și traseul trenului, relatează .

Care a fost descoperirea ce a declanșat ancheta din Texas?

Incidentul a fost raportat duminică după-amiază, când un angajat al companiei Union Pacific a alertat autoritățile cu privire la mai multe victime într-un vagon de tip „boxcar”. Polițiștii care au ajuns la fața locului au confirmat că șase persoane erau decedate în interiorul trenului de marfă.

Anchetatorii nu au dezvăluit informații despre identitatea victimelor, vârsta acestora sau originea garniturii feroviare.

„Aceste întrebări sunt esențiale pentru investigația în curs”, a declarat Jose Baeza, reprezentant al Poliției din Laredo, conform NBC News.

Despre zonele de frontieră, sub presiunea traficului comercial și a migrației

Laredo este unul dintre cele mai semnificative puncte comerciale de la granița dintre Statele Unite și Mexic.

Terminalele feroviare și infrastructura de transport din zonă sunt utilizate zilnic de un număr foarte mare de trenuri și camioane.

Conform autorităților locale, terminalul unde au fost descoperite victimele se întinde pe o suprafață vastă și funcționează asemănător unui port comercial destinat trenurilor de .

„Imaginați-vă un doc de încărcare dintr-un port maritim, dar pentru trenuri”, a explicat Jose Baeza, conform sursei menționate.

Până în prezent, anchetatorii nu exclud nicio ipoteză, inclusiv posibilitatea ca persoanele să fi încercat să treacă ilegal frontiera ascunzându-se în .

Cum decurge relația dintre compania feroviară și autorități pentru a vedea cauzele producerii incidentului

Union Pacific, firma care administrează terminalul, a anunțat că colaborează cu anchetatorii pentru a clarifica circumstanțele în care a avut loc tragedia.

„Suntem profund întristați de acest incident și lucrăm îndeaproape cu autoritățile pentru a investiga cazul”, a declarat compania, conform NBC News.

Între timp, medicii legiști din comitatul Webb vor determina prin autopsii cauzele precise ale deceselor.