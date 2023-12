Tragedie în Turcia! 11 persoane au decedat și alte 59 au fost rănite în urma unui accident în lanț / Care a fost cauza producerii carambolului

Un accident teribil a avut loc joi, 28 decembrie, în Dagbibi, pe autostrada Northern Marmara din Turcia, direcția Istanbul. Trei autoturisme mici, trei autocare și un camion au fost implicate. În urma accidentului, 11 persoane au murit și alte 59 au fost rănite.

11 people were killed and 50 injured in a major accident on a Turkish highway.

— ATUL AWASTHI (@atul6622)