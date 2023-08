Trei miei au fost furați de trei activiste de mediu de pe o proprietate a regelui Charles al III-lea (VIDEO)

Trei miei au fost furați de trei activiste de mediu de pe o proprietate a regelui Charles al III-lea din comitatul englez Norfolk.

Activistele au protestat în acest fel față de creşterea animalelor în scopuri alimentare, potrivit .

Imagini publicate joi pe Twitter de asociaţia Animal Rising arată trei femei care furau de pe un câmp trei miei pentru a le oferi „o viaţă în libertate”, potrivit unei declaraţii făcute de una dintre activiste, care dezvăluia totodată că se afla în acel moment pe domeniul Sandringham.

„Altfel, mieii ar fi fost duşi la abator în curând şi oamenii i-ar fi mâncat”, a adăugat aceeaşi activistă.

Imaginile arată trei femei în cămăși roz Animal Rising alergând printr-un câmp și punând miei în spatele unui vehicul.

O activistă numește un miel „Sammy” și spune că animalul este „foarte iubitor”, în timp ce explică în clip că erau triste că nu au putut lua și pe mama mieilor.

As a nation of animal lovers, how can we justify harming gentle babies? Actions like this are often laced with both joy and grief. We are celebrating newfound freedom while grieving for the hundreds of lives left behind.

