Acasa » Externe » Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă

Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă

Ana Beatrice
19 feb. 2026, 12:38
Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce vârstă are, de fapt, Meghan Markle
  2. Ce spun documentele despre anul nașterii
  3. De unde au apărut suspiciunile legate de vârsta sa

Vârsta lui Meghan Markle rămâne un subiect care provoacă frecvent controverse și discuții aprinse. Oficial, Ducesa de Sussex afirmă că s-a născut pe 4 august 1981. Cu toate acestea, în mediul online continuă să circule teorii care contestă această dată.

La fiecare aniversare, speculațiile reapar și atrag din nou atenția publicului. Există voci care susțin că ar exista detalii ascunse despre trecutul său. Din acest motiv, misterul legat de vârsta sa continuă să stârnească interes și să împartă opiniile.

Ce vârstă are, de fapt, Meghan Markle

Aniversarea lui Meghan Markle din 4 august, când a împlinit oficial 44 de ani, a reaprins discuțiile legate de vârsta sa reală. Deși documentele oficiale indică anul 1981, în mediul online continuă să circule teorii care susțin că Ducesa de Sussex ar fi, în realitate, mai în vârstă.

O dezbatere intensă a apărut pe Reddit, după ce un utilizator a deschis subiectul vârstei lui Meghan Markle. Acesta a făcut referire și la afirmațiile unui jurnalist și ale unui YouTuber. Potrivit lor, Meghan s-ar afla în „late 40s”, adică spre finalul vârstei de 40 de ani.

În 2023, Newsweek a relatat despre o teorie devenită virală, potrivit căreia Meghan s-ar fi născut în 1977, nu în 1981. Suspiciunile au fost amplificate de un videoclip apărut în mediul online. În acesta se susține că documente depuse în instanță de sora ei, Samantha, ar indica acest an ca fiind cel real. În plus, pe rețelele sociale au apărut mesaje în care utilizatorii încearcă să calculeze diferența de vârstă dintre cele două.

Mai mult, există voci care susțin că Meghan ar avea motive să nu își dezvăluie vârsta reală. Printre acestea se numără și dorința de a nu părea mai în vârstă decât Prințul Harry.

Ce spun documentele despre anul nașterii

În ciuda teoriilor care circulă online, Samantha Markle, sora vitregă a lui Meghan, aduce în discuție anul nașterii acesteia în cartea sa, The Diary of Princess Pushy’s Sister. Referirea indică în mod clar anul 1981. Într-un pasaj cu tentă metaforică, aceasta scrie că „nava «Meghan Flower» a acostat la casa noastră pe 31 august 1981”. În același fragment, își descrie sora mai mică drept „frumoasă și cu o culoare de piersică și trandafir”.

De asemenea, registrele oficiale din California confirmă data nașterii lui Rachel Meghan Markle, numele ei complet. Potrivit California Birth Index, citat de familysearch.org, aceasta s-a născut pe 4 august 1981.

Aceeași dată este consemnată și în documente oficiale din Marea Britanie, depuse la Companies House în perioada în care Meghan și Prințul Harry aveau înregistrată compania Sussex Royal, notează Newsweek.

De unde au apărut suspiciunile legate de vârsta sa

Speculațiile nu au apărut din senin, ci au fost alimentate de mai multe detalii apărute în timp. Potrivit sursei menționate, Meghan ar fi oferit informații diferite despre diferențele de vârstă dintre ea și frații săi. Aceste detalii ar fi apărut în e-mailuri trimise fostului său secretar de comunicare, Jason Knauf.

La început, ea ar fi menționat o diferență de 13 ani față de Samantha și de 15 ani față de Tom Jr., pentru ca ulterior să afirme că diferența ar fi, de fapt, de 16 ani. Aceste variații au fost rapid speculate în mediul online și au devenit muniție pentru cei care îi contestă vârsta.

În plus, Meghan a recunoscut în trecut că, la începutul carierei, a fost sfătuită să nu își dezvăluie vârsta pentru a avea un avantaj în fața producătorilor. Într-un interviu acordat în 2015, Meghan spunea că multe actrițe sunt sfătuite să nu spună adevărul despre vârsta lor. Ea explica faptul că industria le percepe ca având o „dată de expirare”.

