De asemenea, registrele oficiale din California confirmă data nașterii lui Rachel Meghan Markle, numele ei complet. Potrivit California Birth Index, citat de familysearch.org, aceasta s-a născut pe 4 august 1981.

Aceeași dată este consemnată și în documente oficiale din Marea Britanie, depuse la Companies House în perioada în care Meghan și Prințul Harry aveau înregistrată compania Sussex Royal, notează Newsweek.

De unde au apărut suspiciunile legate de vârsta sa

Speculațiile nu au apărut din senin, ci au fost alimentate de mai multe detalii apărute în timp. Potrivit sursei menționate, Meghan ar fi oferit informații diferite despre diferențele de vârstă dintre ea și frații săi. Aceste detalii ar fi apărut în e-mailuri trimise fostului său secretar de comunicare, Jason Knauf.

La început, ea ar fi menționat o diferență de 13 ani față de Samantha și de 15 ani față de Tom Jr., pentru ca ulterior să afirme că diferența ar fi, de fapt, de 16 ani. Aceste variații au fost rapid speculate în mediul online și au devenit muniție pentru cei care îi contestă vârsta.

În plus, Meghan a recunoscut în trecut că, la începutul carierei, a fost sfătuită să nu își dezvăluie vârsta pentru a avea un avantaj în fața producătorilor. Într-un interviu acordat în 2015, Meghan spunea că multe actrițe sunt sfătuite să nu spună adevărul despre vârsta lor. Ea explica faptul că industria le percepe ca având o „dată de expirare”.