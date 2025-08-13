B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Accident feroviar grav în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat (VIDEO)

Accident feroviar grav în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat (VIDEO)

George Lupu
13 aug. 2025, 21:06
Accident feroviar grav în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat (VIDEO)
Sursa foto: Captura video

Un tren de marfă cu cel puţin 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase a deraiat în Palo Pinto, Texas. Oficialii transmit că nu există victime și nici scurgeri de materiale toxice.

Cuprins

  • Ce a cauzat deraierea unui tren de marfă
  • Ce au anunțat oficialii

Ce a cauzat deraierea unui tren de marfă

Echipajele de pompieri au intervenit la fața locului, iar Union Pacific a declarat într-un comunicat că niciunul dintre vagoane „nu prezintă semne de scurgeri”.

Serviciile de urgență au intervenit marți după-amiază la deraierea unui tren de marfă în comitatul Palo Pinto, Texas, oficialii menționând că aproape trei duzini de vagoane transportau materiale periculoase.

„Un tren de marfă a deraiat la podul de pe Coalville Rd. Mai multe vagoane au ieșit de pe șine pe partea lor. Niciun vagon nu are scurgeri de conținut. Nu au fost raportați răniți”, a declarat districtul 1 al serviciilor de urgență din comitatul Palo Pinto într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceștia au menționat că echipajele și oficialii pompierilor se aflau la fața locului pentru a atenua cu prudență pagubele și pericolele.

Oficialii au declarat că deraierea a avut loc în jurul orei 13:45, ora locală, peste un pod de cale ferată de pe Coalville Road, la nord de autostrada statală 183 și la aproximativ 3 km est de Gordon, potrivit The Guardian.

Ce au anunțat oficialii

Union Pacific a declarat într-un comunicat furnizat postului de știri local WFAA că 35 de vagoane au deraiat. Oficialii au declarat pentru CBS că „sunt implicate 35 de vagoane de tren care transportau materiale periculoase, dar niciunul dintre ele nu prezintă semne de scurgeri la fața locului”.

Imaginările video de la fața locului au arătat un incendiu de iarbă și fum greu care se ridica în jurul vagoanelor de tren distruse, ridicate de pe șine, echipele de pompieri intervenind cu furtunuri.

Union Pacific a declarat că incidentul este în curs de investigare.

