Ana Maria
05 ian. 2026, 08:35
Sursa foto: Trush Social / @Donald J. Trump
Treningul lui Nicolas Maduro a făcut furori pe internet. O imagine cu impact politic major a reușit să capteze atenția publicului dintr-un motiv complet neașteptat. Într-o fotografie care îl arată pe Nicolas Maduro în custodia militarilor americani, internetul nu s-a concentrat pe contextul internațional sau pe implicațiile diplomatice, ci pe un detaliu surprinzător. Mai exact, treningul lui Nicolas Maduro.

În doar câteva ore, fotografia publicată de Donald Trump de Truh Social, a devenit virală, iar reacțiile s-au mutat rapid din zona analizei politice către una cu totul diferită, și anume, moda urbană.

Sursa foto: Trush Social / @Donald J. Trump

Ce tip de trening a purtat Nicolas Maduro

Maduro apare îmbrăcat într-un hanorac și pantaloni Nike Tech Fleece, un outfit cunoscut pentru designul minimalist și croiala modernă. Deși lansat cu mai bine de un deceniu în urmă, modelul a revenit brusc în atenția publicului, iar căutările online pentru acest tip de trening au crescut semnificativ, potrivit datelor Google Trends.

Pentru mulți utilizatori, imaginea a fost decuplată complet de contextul politic. Rețelele sociale au reacționat rapid, transformând fotografia într-un meme și într-un punct de referință cultural.

Ce a inclus ținuta lui Nicolas Maduro

La scurt timp după apariția imaginii, internauții au început să descompună fiecare element al ținutei. Pe platformele sociale a apărut un val de postări de tip „Steal His Look”, în care detaliile vestimentare au fost identificate și analizate.

Ținuta include:

  • un trening Nike Tech Fleece

  • căști de protecție Peltor, folosite frecvent în medii tactice

  • ochelari de protecție cu design sportiv

  • o sticlă de apă, devenită un simbol ironic al imaginii

Combinația a fost descrisă de utilizatori ca un amestec între echipament tactic și modă urbană.

Treningul lui Nicolas Maduro a făcut furori pe internet. Cât a costat ținuta care a devenit virală

Outfitul purtat de Maduro nu este inaccesibil publicului larg. Treningul, lansat inițial în 2013, poate fi găsit online pe site-ul oficial Nike, iar prețurile pentru hanorac și pantaloni se situează între 120 și 150 de dolari per piesă, potrivit Cancan.

Căștile de protecție au un preț mai redus, în timp ce ochelarii sport ajung la aproximativ 80–90 de dolari. Cu un buget de aproximativ 500 de dolari, look-ul poate fi recreat aproape integral.

Acum, treningul

Nu este pentru prima dată când o figură controversată devine subiect de interes estetic. Istoria recentă arată că liderii cu o imagine puternică ajung adesea să fie analizați mai degrabă prin prisma stilului decât a acțiunilor politice.

Fotografia cu Nicolás Maduro demonstrează că, în era rețelelor sociale, orice moment istoric poate fi reinterpretat ca fenomen viral. Pentru publicul online, estetica a depășit analiza, iar un trening a devenit mai relevant decât contextul diplomatic.

Rămâne de văzut cât va dura acest trend, însă, un lucru este cert. Imaginea a reușit să transforme o situație politică tensionată într-un subiect de conversație global, cu accente de modă și ironie.

